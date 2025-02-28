護理師搶離職！醫嘆「畸形生態」嚇跑新人：缺口問題惡性循環

▲近期各大醫院急診壅塞問題嚴重，全台醫療量能吃緊，也出現了醫護人員離職潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣近期醫療體系面臨護理師離職潮，導致急診室與加護病房（ICU）人力短缺，引發社會廣泛關注。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也揭露目前醫護界的畸形生態，直言許多新人到職後「嚇到幾次就離職了」。

蘇一峰今（28日）在臉書發文指出，護理師快速離職的主要原因是薪資低和職場環境不友善，尤其在職場環境部分，早期新進護理師會有3至6個月的適應期，但現在新護理師一上班就得立即面對正式工作，缺乏緩衝時間。

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蘇一峰舉例，新人護理師在第一天上班就可能遇到重症肺炎病危患者，由於ICU床位不足，只能在病房進行治療，然而這類病患情況複雜，經常出現氣喘、傷口感染、吐血、大便失禁等狀況，甚至需要進行心肺復甦術（CPR），導致護理紀錄寫到延後好幾小時才能下班，新人護理師因壓力過大，經歷幾次後就嚇到離職。

蘇一峰補充，如果病房人力充足，這些工作應由資深護理師帶領新人共同完成，但礙於護理師人力短缺，新人被迫獨立面對複雜情況，無法承受壓力最終選擇離職，導致護理師缺口問題不斷擴大，「簡單來說就是個惡性循環」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛感嘆，「不要說護士，連去養老院的照顧服務員也一樣，最短三天，最長一年半，都是被嚇跑的」、「薪水差，環境差，訓練差，醫院對於奧客的態度也很差，所以留不住人」、「工作血汗專業度高但薪水不高且被傳染細菌病毒的可能性卻很高，以至於越來越沒人在台灣做護理師了」。