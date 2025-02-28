　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護理師搶離職！醫嘆「畸形生態」嚇跑新人：缺口問題惡性循環

▲▼急診壅塞,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,醫療量能,醫療照護,醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,老年人,老人家,長者,長照,護理人員短缺,病床,等床,健保給付。（圖／記者李毓康攝）

▲近期各大醫院急診壅塞問題嚴重，全台醫療量能吃緊，也出現了醫護人員離職潮。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣近期醫療體系面臨護理師離職潮，導致急診室與加護病房（ICU）人力短缺，引發社會廣泛關注。對此，北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰也揭露目前醫護界的畸形生態，直言許多新人到職後「嚇到幾次就離職了」。

蘇一峰今（28日）在臉書發文指出，護理師快速離職的主要原因是薪資低和職場環境不友善，尤其在職場環境部分，早期新進護理師會有3至6個月的適應期，但現在新護理師一上班就得立即面對正式工作，缺乏緩衝時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇一峰舉例，新人護理師在第一天上班就可能遇到重症肺炎病危患者，由於ICU床位不足，只能在病房進行治療，然而這類病患情況複雜，經常出現氣喘、傷口感染、吐血、大便失禁等狀況，甚至需要進行心肺復甦術（CPR），導致護理紀錄寫到延後好幾小時才能下班，新人護理師因壓力過大，經歷幾次後就嚇到離職。

▲▼急診壅塞,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院,醫療能量,醫護人員,醫療量能,醫療照護,醫院,醫事人員,護理師,重症病患,空床率,老年人,老人家,長者,長照,護理人員短缺,病床,等床,健保給付。（圖／記者李毓康攝）

蘇一峰補充，如果病房人力充足，這些工作應由資深護理師帶領新人共同完成，但礙於護理師人力短缺，新人被迫獨立面對複雜情況，無法承受壓力最終選擇離職，導致護理師缺口問題不斷擴大，「簡單來說就是個惡性循環」。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛感嘆，「不要說護士，連去養老院的照顧服務員也一樣，最短三天，最長一年半，都是被嚇跑的」、「薪水差，環境差，訓練差，醫院對於奧客的態度也很差，所以留不住人」、「工作血汗專業度高但薪水不高且被傳染細菌病毒的可能性卻很高，以至於越來越沒人在台灣做護理師了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李珠珢今天抵達台灣了！
《哪吒2》票房飆破630億！　吳淡如朝聖曝2大優點
高雄晚間車禍　一人急救中
百萬YouTuber經期健身　痛到癱倒臉慘白
徐若熙首戰不能投反而「好事」　林岳平還原資格賽調度
南機場夜市連假「人潮爆炸」　當地人曝誇張現況：千萬別來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學校友用行動詮釋初心　文化體驗營啟發冬山孩子認同家鄉

護理師搶離職！醫嘆「畸形生態」嚇跑新人：缺口問題惡性循環

南機場夜市連假「人潮爆炸」　當地人曝誇張現況：千萬別來了

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

台中新光三越明天起「連續6天開放」　僅列冊獲准員工入內取物

律師好奇小便斗隔板真正用途？他曝擋不住視線　網友幫解答

曹興誠1500萬捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

2個月沒有愛愛！雙寶媽不給碰「老公氣到冷戰4天」　全場吵翻

快訊／LINE大當機！網友求助：無法付款

高雄絕美紫斑蝶飛舞！部落觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

【都快起飛啦】米克斯貪玩不回家被罵！尾巴搖成螺旋槳

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

世新大學校友用行動詮釋初心　文化體驗營啟發冬山孩子認同家鄉

護理師搶離職！醫嘆「畸形生態」嚇跑新人：缺口問題惡性循環

南機場夜市連假「人潮爆炸」　當地人曝誇張現況：千萬別來了

好天氣要沒了！下周鋒面報到「大怒神式降溫」

台中新光三越明天起「連續6天開放」　僅列冊獲准員工入內取物

律師好奇小便斗隔板真正用途？他曝擋不住視線　網友幫解答

曹興誠1500萬捐款羅生門　清大校長發內部信說明了

2個月沒有愛愛！雙寶媽不給碰「老公氣到冷戰4天」　全場吵翻

快訊／LINE大當機！網友求助：無法付款

高雄絕美紫斑蝶飛舞！部落觀光巴士免費搭　還能泡情人谷溫泉

4生肖2025陷感情危機！　屬馬冷漠疏離、屬鼠破財釀禍「解法曝」

世新大學校友用行動詮釋初心　文化體驗營啟發冬山孩子認同家鄉

美俄關係破冰　俄任命新任駐美大使

李珠珢今天抵達台灣了！「行李標籤露餡」超萌自拍融化粉絲

淡水老翁戀上德國嫩女友「愛麗絲」　警勸阻…反被投訴檢舉吃案

高雄2機車碰撞！零件雜物噴滿地　3傷送醫「1人搶救中」

《哪吒2》票房飆破630億！吳淡如朝聖曝2大優點：暢銷是有原因的

護理師搶離職！醫嘆「畸形生態」嚇跑新人：缺口問題惡性循環

馬斯克效率鐵腕再現　聯邦貿易委員會辦公室大挪移

南機場夜市連假「人潮爆炸」　當地人曝誇張現況：千萬別來了

騙2國中生多買飲料、爆米花...還暗槓餐點　威秀影城認了

生活熱門新聞

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

薔妹PO文「我們結婚了」曬甜蜜婚照！新娘身份曝

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

「國高中生穿搭」曝光！一票人狂中：提袋好用

騙國中生買飲料爆米花還暗槓　威秀影城認了

酸民嘴秋被告！486曝和解金笑翻：光想就爽

228傳七星連珠　香港風水師籲丟7物品

228連假飆30度「下周雪崩式降溫」　連2天涼雨彈襲全台

1類人不用上班「每年領200萬」！他領45K悲嘆

快訊／LINE大當機！網友求助：無法付款

3／1頭牙別拜錯！土地公手持「3種寶物」神效不同

北投70年知名小吃闆娘　控夫羞辱24年

更多熱門

相關新聞

護理師被迫狂加班「薪水卻比牙助低」　網嘆：根本羞辱人

護理師被迫狂加班「薪水卻比牙助低」　網嘆：根本羞辱人

近期各大醫院急診壅塞問題嚴重，全台醫療量能吃緊，也出現了醫護人員離職潮。就有一名網友分享，她的急診護理師友人相當辛苦，不僅工時長，薪水加上加班費還比自己當牙醫助理還低，因此準備提出離職，而貼文曝光後，讓不少鄉民紛紛感嘆，「我在醫院也看不下去那群護理師領羞辱人的薪水」、「好難過，我們的醫護待遇環境竟然這麼糟糕」。

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況

醫嘆「開刀房神隊友」一個個走了！恐遇3大慘況

急診護理師排隊等離職　反遭主管情勒

急診護理師排隊等離職　反遭主管情勒

急診7成初判三級！醫：別再說「輕症不要看急診」

急診7成初判三級！醫：別再說「輕症不要看急診」

關鍵字：

醫療體系護理師離職潮ICU北市醫院

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

13歲國中生猝死疑被霸凌餵毒！嬤淚崩控訴

兒哽咽「不想爸媽去天堂」香蕉哥哥：想陪你長大

樂天女孩跳一半「驚變3顆奶」

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

逛日本「驚見買一送一」爽結帳！下秒虧大了

坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面