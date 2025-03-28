租客鬧事毀了母親節大餐！房東暴怒一刀刺死他　判17年定讞

▲葉姓男子不滿前租客常來鬧事，一刀殺害對方，遭判刑17年定讞。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

新北市葉姓男子曾將工廠內一個房間分租給陳姓男子棲身，但陳男多次酒後鬧事，葉男最後只能將他趕走，但陳男之後就經常藉故回來鬧事。案發於前年5月母親節前，葉男本想吃母親節大餐慶祝，但陳男又來鬧事，葉男氣憤之餘一刀殺害陳男。一審國民法官判刑17年，二審維持，全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

判決指出，葉男（75歲）從事五金加工，在新北市五股區承租工廠，他在2021年間曾將工廠一隅租給陳男（56歲）窩身。不過陳男經常喝酒鬧事，多次勸阻不聽後，葉男主動將陳男趕走，租約還不滿一年。

陳男懷恨在心，經常返回廠房鬧事，葉男不堪其擾。案發於2023年5月間，葉男本想找家人共同前往吃母親節大餐，但陳男在傍晚5點多，騎著機車，帶著6罐啤酒與檳榔，來到廠房。2人在廠房神明廳旁的桌前談判，最後起了口角，陳男不斷以三字經、五字經辱罵，葉男氣到抓起桌上的水果刀恫嚇說「你再駡得難聽，我真的會刺你。」隨即進房間吃降高血壓的藥物，回到桌前，沒想到陳男竟然回說：「我就是不怕死，那你要怎樣？」轉頭就往自己的機車方向走去。

葉男暴怒，右手反握水果刀追上，並由上往下朝陳男胸部偏左刺入1刀。陳男因心臟、肺動脈銳器傷，導致心包囊填塞、大量出血，緊急送醫急救，但仍在1小時後就宣告不治。警方到場時，葉男自首犯案，被檢警帶回偵訊，最後檢方依照殺人罪嫌，對他提起公訴。

一審新北地院國民法官審理，雖然葉男跟死者家屬洽談和解，但他僅願提供30萬元和解；國民法官因此認為他並無真心悔悟，不予減刑；此外葉男雖然符合自首減刑條件，國民法官也因他無真心悔悟，不予減刑。最後一審將葉男判刑17年。

案件上訴二審，葉男仍維持先前的態度，不願積極和解。高等法院二審認定量刑因子並無改變，維持17年的刑度。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。