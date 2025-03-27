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馬治薇參選被控「拿大陸資助」法官輕判8月　上訴堅稱遭迫害

▲▼參選立委的馬治薇（右），與律師陳麗玲（左）說明立場。（圖／記者吳銘峯攝）

▲馬治薇（右）與律師陳麗玲（左），在高院門口說明立場。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，先前參選桃園市第一選區立委時，遭檢方指控涉嫌收受大陸資金參選，因此遭聲押獲准、並被依照違反《國家安全法》等罪起訴。但一審法院僅依照違反《個人資料保護法》將她判刑8月。案經上訴，高等法院27日再度開庭，馬治薇否認犯罪，稱自己是被民進黨政府打壓的無辜者。

馬治薇曾任警政記者，於2023年5月間加入民眾黨後，擔任民眾黨桃園黨部發言人，之後並代表民眾黨參選立委。不過2024年1月間，檢方查出她疑似收受大陸資金上百萬元參選，因此將她帶回偵訊，並依照違反《反滲透法》等罪聲請羈押獲准。馬治薇被收押後，民眾黨就將她開除黨籍。全案偵查終結後，檢方依照違反《反滲透法》、《國家安全法》等罪提起公訴。而馬治薇也以無黨籍身分參選立委，最後黯然落選。

一審法院審理後，僅認定她違反《個人資料保護法》判刑8月，至於檢方指控的違反《反滲透法》、《國家安全法》等重罪，法院均判決無罪。案件上訴二審，高等法院6日再度開庭審理。

庭訊採不公開審理。庭訊結束後，馬治薇在律師陳麗玲的陪同下，由律師對外說明。律師指出，對於檢方指控的《反滲透法》、《國家安全法》部分，馬治薇不認罪；另外對於一審判刑的《個人資料保護法》部分認罪，但因為此類案件在其他法院均判處易科罰金之刑，因此上訴，請求二審改判得易科罰金之刑。

另外律師也說，「中華民國還沒有修法之前，都不能將對岸大陸視為境外敵對勢力，這是我們一貫的主張。現在都透過認知戰，將大陸認為是『境外敵對勢力』。請問立委沈伯洋收受美國資金，是否也被『境外敵對勢力』滲透？」

律師更說，「當賴清德故意挑起兩岸對立的時候，我們百姓只有邁向戰爭、武統的可能，這就是為什麼我們認為我們沒有言論自由。我們認為不應該透過政治的黑手來干預司法，讓司法成為打壓我們這些人的工具。嚴正的正告民進黨政府，不要再透過司法打壓無辜的人。」

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