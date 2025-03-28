我軍艦與中國漁船擦撞！國台辦批惡劣　顧立雄：相關操演會繼續

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

海軍中和軍艦昨執行任務期間，凌晨與中國漁船「閩連漁61756」發生擦碰，漁船受損，但人員平安。有消息傳出，該漁船目的是監控我國海軍。對此國防部長顧立雄今（28日）受訪時直言，不太可能，國防部操演的時候，對於中國可能監視作為都有預演方案。至於中國國台辦痛批，「對台艦的惡劣行徑表示譴責，將對事件進行調查。」顧也回應，國台辦講話一向如此，國防部對於相關應該做的操演，還是會進行。

行政院長卓榮泰今率部會閣員至立院進行施政總質詢，顧立雄會前接受聯訪，媒體詢問，該中國漁船是否目前為盯我國海軍軍演？顧立雄回應，首先，國防部操演的時候，對於中國可能監視作為都有預演方案，那艘漁船說要監視、了解相關操演狀況，要充分掌握我軍活動應該不太可能。

至於擦撞原因，顧立雄表示，當時有請海巡協助蒐證，會進行相關肇事原因調查，原因還在釐清，現在無法說明。媒體追問，國台辦批評是惡劣行徑？顧立雄則指出，國台辦講話一向如此，國防部對於相關應該做的操演，還是會進行。

至於近日共軍聯合戰備警巡，顧立雄表示，國防部都會應用聯合情監偵手段掌握台海周邊狀況，相關情況每天都會公布。媒體追問軍審法時程？顧指出，國防部會提出詳細時程，也會再跟院長溝通，到時候會跟各界說明，相關法令包含軍審法、組織法、人事條例調整，都需要一點時間。