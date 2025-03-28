小翁立友揭「豬仔小黑屋」祕辛　喝屎尿水如地獄

▲「小翁立友」遭關押緬甸園區193天獲釋，神情憔悴，全身多處瘀青。（圖／民眾提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導

有「小翁立友」之稱的歌手陳康岳，去年在泰國被綁架囚禁在緬甸詐騙園區，關押193天後終於逃回台灣。陳康岳坦言，這193天彷彿就是地獄走一遭，裡面的情況不是一般人可想像。

陳康岳公開身上多處傷痕，手腕處有明顯被手銬長期銬住的痕跡，右手臂多處疤痕，當地水質差，一旦抓傷有了傷口，就會因細菌感染流膿，背部則是一片瘀青，因為被毆打，至於右手指節為何受傷？他坦言，園區食物短少，彼此有時會互相鬥毆爭搶。

根據《自由時報》報導，陳康岳透露「小黑屋」如屠宰場，受害者被迫站立，雙手被銬在水溝上的鐵管上，食物極度匱乏，「三天只給一餐，飯量少得可憐，還只有一點點菜」。

陳康岳表示吃喝拉撒都得共用那條污水溝，「只有在飯點時才能上廁所，還要直接撈水溝的水來喝」。受害者甚至被迫站著睡覺，想要大小便更是奢望，「我要尿尿，你作夢」是最常聽到的對話。

管理者使用槍托、電擊棒、木棍、PVC管肆意毆打受害者，甚至頭部澆濕後用塑膠袋套頭懲罰，「一輪大概進行兩到三次，那種塑膠袋貼鼻逐漸無法呼吸，直至生死邊緣窒息感真的讓人崩潰」。