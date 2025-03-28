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台北男租BMW開車買貢丸　衝進楊梅休息站「連撞6車」賠慘了

記者柯沛辰／綜合報導

國道1號楊梅休息站27日晚間發生一起車禍，台北33歲黃姓男子開著租來的白色BMW休旅，要前往新竹買貢丸，不料途中進休息站休息時，疑似分心，先是撞到護欄，隨後一路擦撞停在休息站的6輛車，導致輕傷送醫，所幸並無大礙，但後續恐面臨不小的賠償。

根據警方調查，黃男駕駛租賃的BMW休旅，從台北要到新竹買貢丸，但晚間6點55分行經國道1號南向71.3公里處，疑因分心擦撞分隔島，失控連撞楊梅休息站內的6輛車。

一名受害車主表示，只是去休息站上個廁所，結果聽到「碰」一聲出來看，「車子就被撞了」。此外，這次受波及的包括一台奧迪休旅、一台BMW，若再算上黃男租來的BMW，後續賠償金額可觀。

▲▼楊梅休息站車禍　BMW休旅「連撞6車」現場畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲楊梅休息站一輛BMW休旅「連撞6車」，車頭損毀。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

國道警方表示，黃男酒測值為零，也未開啟輔助駕駛系統，現場於晚間7點55分排除，後續由第二公路警察大隊楊梅分隊依規定處理。

第二公路警察大隊呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

▲▼楊梅休息站車禍　BMW休旅「連撞6車」現場畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼楊梅休息站車禍　BMW休旅「連撞6車」現場畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼楊梅休息站車禍，事故於當晚7點55分排除。（圖／高公局）

▲▼楊梅休息站車禍　白色休旅「連撞4車」現場畫面曝光。（圖／爆料公社）

 
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