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陽明交大光電系招生片爆紅！網歪樓「2學霸正妹」：想當同學

▲▼ 。（圖／）

▲林琪雅在大學部教學實驗室，利用雷射做空間濾波。 （圖／陽明交大光電系提供）

生活中心／綜合報導

 一支由YouTube頻道「蕉人」製作的影片《交大光電系的一天》，由來自北一女與雄女的兩位女學生親自帶觀眾走進她們的課堂、實驗與研究日常，短時間內點閱數突破九萬，引起高中生與家長高度關注。不過也有不少網友完全歪樓，注意到光電系有不少漂亮正妹，不少留言紛紛喊話「早知道就填光電系」！

影片主角陳柏蓁與林琪雅，分別就讀於陽明交大光電系大四，透過真實的經歷分享她們如何從數理興趣出發，在光電系探索出各自的未來方向。兩位都在今年成功申請攻讀碩士，一位深入電路IC設計，一位走向半導體雷射，兩人用行動證明：光電技術已深深嵌入在各個不同領域，光電系專業不單只有光學，而是隨著各領域系統複雜度的提高，光電系的角色也逐漸演變為一個擁抱多元、開放探索的跨領域學習場域。

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▲▼ 。（圖／）

▲陳柏蓁在實驗室裡進行4f光學系統實驗。 （圖／陽明交大光電系提供）

面對外界熱烈關注，光電系系主任田仲豪教授也表示今年最新招生改革：自2025年起，光電系將首度實施分組招生，分為「智慧系統組」與「半導體光電組」兩大方向。此舉不僅回應人工智能(AI)科技蓬勃發展的產業趨勢，也幫助新生在入學初期即依興趣探索適合的學習與研究路徑。

主任表示：「AI將對光電科技產生顛覆性的影響，我們希望透過課程與研究的分組，引導學生掌握未來的核心技術。」智慧系統組將聚焦AI在光學影像、顯示系統、矽光子、量子通訊等領域，未來會加入更多的數學與軟體程式導向的課程；而半導體光電組則憑藉著台灣在半導體產業鏈的優勢，規劃光電半導體、二維材料、奈米元件等硬體課程，結合光電系從大三開始的專題研究，期待為學生在軟硬體兩方面打下深厚基礎。兩組雖然方向不同，但課程安排仍保留彈性。學生可跨組修課，也能根據未來研究興趣調整方向。主任補充「我們希望讓學生知道，AI 屬於一個嶄新的工具，擁抱這個新工具，讓光電技術未來產生更多元的樣貌與產業應用，光電系能提供的是無限的可能。」

來自雄女的林琪雅指出，自己原本因喜歡數理，加上親戚介紹而選擇光電系，進入後先學習基礎的電子學與光子學，再於大三進入光資訊系統實驗室，專題是AI在無透鏡成像上的應用。後來她發現自己對半導體雷射更具興趣，因此碩士階段轉向電子所，專攻光電半導體。「大學四年讓我同時接觸了軟硬體課程，透過廣泛學習與專題訓練，不僅開闊了視野，也對未來方向有更清晰的認知。」

來自北一女的陳柏蓁，高中在物理課程就發現對電子電路有興趣，因此選填光電系，她表示：「大一的課程和電機系幾乎一樣，還可以跨修電機系的積體電路課程，加上光電系資源豐富、師生比接近1:1，透過專題跟實驗室有緊密的連結，光電系就像是一個大家庭，學長姐會提供許多建議，甚至畢業後的人脈，能讓我們更清楚認識自己適合什麼，對生涯探索非常有幫助」。她今年已經直升光電所，繼續朝IC電路設計與影像領域發展。

兩位學生也分享了二階面試的建議，「由於面試會遭遇各種不同類型的教授，很難給出一個統一的秘笈。但是就他們的觀察，陽交大光電系教授不會只看學業成績，更在意學生是否具備多元發展能力與熱情，能夠不斷的自我學習。無論是樂隊、數學競賽、學習歷程、甚至大學願景，只要是真實的自我，都能成為加分項。」她們鼓勵學弟妹勇敢表達自己、懂得說故事，讓教授留下深刻印象。

另外有趣的是，影片《交大光電系的一天》，直接公開光電系所學生的研究室，和她們的日常。不少網友大感意外「怎麼都是正妹？」「看了好想重考」、「看完也好想讀陽明交大光電哦」。

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