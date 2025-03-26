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桃園聯結車左後輪整組脫落！對向等紅燈2騎士衰遭撞釀1傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區今（26）日上午一輛聯結車右轉文化一路時，左後輪一組輪胎竟整組脫落滑向對向車道，當場擊落2輛等停紅燈騎士，其中1名蘇姓男子受到輕傷，另一名熊姓女騎士則當場閃避未受傷；龜山警方到場後，肇事聯結車蘇姓駕駛辯稱不知道輪胎脫落，後續肇事責任仍待調查釐清。

▲桃園市龜山區今天上午發生一輛聯結車右轉文化一路時，左後輪突然整組脫落，滑向對向車道驚險畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市上午一輛聯結車右轉文化一路時，左後輪突然整組脫落，滑向對向車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區今天上午聯結車右轉時，左後輪突然整組脫落滑向對向車道造成2名騎士被擊落，圖為脫落輪胎與2輛機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為脫落輪胎與2輛遭波及的機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，今天上午8時40分許，45歲蘇姓男子駕駛聯結車行經龜山區文明路，再由外側車道右轉文化一路往林口方向，右轉時左後輪突然整組脫落，滑向對向停等紅燈機車停車格，2名騎士慘遭輪胎擊中，其中54歲蘇姓騎士及29歲熊姓女騎士被擊中倒地，其中蘇姓騎士受到擦挫傷。

龜山警方據報後到場處理，肇事的蘇姓駕駛辯稱，根本不知道後輪脫落情事，警方調閱路口監視畫面發現，聯結車右轉時，左後輪突然整組脫落滑向對向車道，還好車輪速度不快，撞擊騎士時未釀成重大傷亡。

▲桃園市龜山區今天上午聯結車右轉時，左後輪突然整組脫落滑向對向車道造成2名騎士被擊落。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方表示，根據道路交通管理處罰條例規定，汽車行駛道路時車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新台幣1千元以上6千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，因而致人受傷者則吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者吊銷駕駛執照。

龜山警方呼籲，汽機車駕駛，車輛請定期保養並注意車輛狀況，以避免類似意外發生。

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