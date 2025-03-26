桃園男持刀狂刺女同事再自傷　2人雙雙昏迷搶救中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子疑似求愛不成，今（26）日下午趁陳姓女同事在桃園區飲料店買飲料時，持水果刀從後猛刺陳女一刀，隨後朝自己胸口與頸部等處自戕，2人紛紛倒於血泊中。救護人員到場後立即將2人送醫急救。據指出，2名傷者均陷入昏迷，其中陳女仍有生命危險，目前都在急救中。

▲桃園市姜姓男子疑似求愛不成，今天下午持刀猛刺女同事重傷，隨後自戕也倒地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲救護人員與警方到場急救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，30歲姜姓男子今天下午2時35分許，尾隨28歲陳姓女同事在桃園區寶山街某家飲料店買飲料，趁陳女不備之際自後方持長約20公分水果刀猛刺陳女背部，現場血流如注，女子慘叫一聲倒地；姜男行兇得逞後也持相同水果刀朝自己胸口與頸部自戕，也倒臥血泊中。

根據消防局救護資料顯示，陳女意識不清，背部有穿刺傷勢；至於行兇的姜姓男子，左胸與頸部等處均有刀傷，救護人員到場時仍有意識，送醫急救後則陷入昏迷。

飲料店店員目睹慘劇當場嚇傻，趕緊打電話給119求助，其中陳女先送往榮總桃園分院急救，因傷勢嚴重再轉送林口長庚醫院急救，姜男則送往桃園敏盛醫院急救，2人目前都陷入昏迷中，其中陳女有生命危險。

▲警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外傳姜男疑似追求不成犯案，但確切犯案動機仍在調查中。目前警方除聯繫雙方家人到醫院探視，也聯繫2人任職公司同事協助調查，以了解姜嫌行兇原因，但仍需等到2名傷者清醒後，才能製作筆錄。

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