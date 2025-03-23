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從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

▲▼蘭花,蘭花展。（圖／世茂農業生技）

▲世茂農業生技是全球最大的染色蝴蝶蘭切花供應商。（圖／世茂農業生技）

記者潘姿吟／台南報導

在台南後壁的蘭花科技園區，初春的晨光透進一棟棟玻璃溫室，空氣中瀰漫著蘭花微甜的清香。走進世茂農業生技的智慧溫室，一輛自動搬運車正悄然滑過鋪設整齊的軌道，搬運著一株株盛開的V3大白花。這裡，是台灣蝴蝶蘭染色切花的最大出口基地，也是黃崇德40年蘭業生涯的結晶。「過去，台灣曾經是全球第一！」黃崇德語氣篤定。他所說的「我們」，不是世茂，而是整個台灣蘭業。

▲▼蘭花,蘭花展。（圖／世茂農業生技）

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▲世茂農業生技讓純白的V3大白花瞬間幻化出繽紛多樣的視覺效果。（圖／世茂農業生技）

技術創新：從單一品種到多元應用

1993年，黃崇德以荷蘭與日本品種交配，成功育出「V3大白花」；這款花形飽滿、色澤純白、易於栽培的蝴蝶蘭，曾讓台灣在全球蘭業市場風光20多年，V3成為全球應用最廣、銷售最長青的蝴蝶蘭品種之一，創下年出口上億美元的產值，許多人稱他為「V3之父」，也不為過。

但市場瞬息萬變。當荷蘭靠著高度機械化與品牌行銷快速追趕，台灣蝴蝶蘭出口王者地位開始鬆動。黃崇德意識到：「若想持續保有市場競爭力，產品必須多元化。」於是，他再次投入研發，往更高附加價值的角度發展。

▲▼ESG,SDGs,蘭花,蝴蝶蘭,世茂蘭業。（圖／記者潘姿吟攝）

▲1993年，黃崇德（右四）帶領團隊研發出獨步全球的四大染色技術，吸引日本市場的蘭花巨頭特別來台拜訪。（圖／記者潘姿吟攝）

為此，黃崇德再投入多年時間，帶領團隊研發出獨步全球的四大染色技術：吸染、噴染、挑染、漂染等，讓本為純白的V3大白花瞬間幻化出繽紛多樣的視覺效果，甚至可以在白色花瓣上精準呈現國旗圖案，「我們要做的是讓一朵蘭花不只是一朵蘭花，而是藝術創作、文化載體，甚至外交工具。」黃崇德笑說。

「染色蘭花的誕生，不僅避免了產品單一性的風險，也提高了產品附加價值。」黃崇德補充，這項技術，可依客戶需求客製化色彩與圖案，大幅提升蘭花的價值與應用場景，徹底改變了市場生態，，甚至登上國際時尚舞台。

在2022年俄烏戰爭爆發後，世茂推出「烏克蘭國旗蘭」——藍黃漸層的蝴蝶蘭，成為總統府指定的外交贈禮，也讓台灣染色蘭聲名遠播。

▲▼ESG,SDGs,蘭花,世茂農業生技。（圖／記者潘姿吟攝）

▲世茂農業生技的溫室內，蘭苗分層排列在3D自動立體架上，並由自動搬運車。（圖／記者潘姿吟攝）

升級再進化：打造高效智慧農業

除了花卉研發，黃崇德更走在智慧農業的最前端。走進世茂溫室，彷彿踏入一座高科技實驗場：3D自動立體栽培架上，花盆分層排列，LED燈在底層補光；空氣流通、水分控制、溫濕度調節，全由感測器與雲端系統即時控管，「這是一條從種苗到切花、從溫室到國際的智慧鏈。」

這套技術，也讓世茂在最嚴苛的出口市場，如：澳洲，站穩腳步。「澳洲的農產品檢疫條件非常嚴格，但我們靠的是標準化、數據化、無毒化管理，才能打進那個市場。」他指出，世茂是台灣第一個導入自動搬運機與立體式溫室的蘭花企業，除了有效提升生產坪效，更能降低人力依賴與氣候風險。

目前，世茂每年出貨至少150萬支蝴蝶蘭切花，成為全球最大的染色蝴蝶蘭切花供應商，產品遠銷歐美、澳洲及日本等高端市場。談起下一步，他語氣更堅定：「我想讓全世界都知道，台灣人能育種、能創新、能穩定出貨，還能做出別人做不到的事。」

這不是一場職人的堅持與蘭花的浪漫，而是從土壤開始的革命。黃崇德與世茂，用技術與遠見，證明，台灣蘭業，還能再站上世界之巔。

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