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文化部發布人事異動　歐陽慧剛接國立台灣交響樂團團長

▲▼國立台灣交響樂團。（圖／取自官網）

▲國立台灣交響樂團新任團長，由實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任。（圖／取自國立台灣交響樂團官網）

記者林育綾／綜合報導

國立台灣交響樂團原任團長劉玄詠去（113）年12月出任駐奧地利大使，文化部今（26）日宣布，新任國台交團長將由實踐大學音樂學系教授歐陽慧剛接任，預計4月1日就任。文化部長李遠表示，歐陽慧剛是知名的小提琴家及指揮，此次應文化部邀請擔任國台交團長，相信對於國台交未來持續擴大國內古典音樂視野、提升台灣古典音樂躍升國際，將注入強大能量。

新任國台交團長歐陽慧剛，現任實踐大學音樂學系教授暨交響樂團指揮，曾任實踐大學教務長、民生學院院長、音樂系系主任；曾受邀於德國巴伐利亞符茲堡交響樂團、國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團、台北愛樂管弦樂團、台灣管樂團、樂興之時管弦樂團、喬治亞州立大學管樂團及國立台灣藝術大學交響樂團等，擔任指揮或小提琴演出。

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▲▼國立台灣交響樂團團長，將由實踐大學音樂系教授歐陽慧剛接任。（圖／文化部）

▲實踐大學音樂系教授歐陽慧剛將接任國立台灣交響樂團團長。（圖／文化部提供）

歐陽慧剛同時致力於推展華人作曲家作品，曾指揮首演台灣前輩作曲家郭芝苑歌劇作品〈許仙與白娘娘〉及〈台灣吉慶序曲〉等曲目，應邀赴歐洲巡迴，首演台灣作曲家蕭泰然小提琴協奏曲。2010年更擔任我國首位女性作曲家賴孫德芳紀念音樂會指揮等。

李遠表示，歐陽慧剛是白色恐怖受難者歐陽劍華、張常美之子。歐陽劍華、張常美在獄中結識，出獄後結為夫妻，並一路相互扶持，在社會底層積極生活，張常美除支持歐陽劍華以筆揚名海外，也培育4個小孩投入學術、音樂、舞蹈等專業領域。歐陽慧剛便是在這樣的文化藝術書香之家，一路成為知名的音樂家、教育家。

李遠說，文化部此次特別邀請歐陽慧剛擔任國台交團長，相信以他一路的學術、專業養成及國內外音樂交流經驗，一定能帶領國台交繼續作為台灣古典音樂發展，以及讓世界看見台灣古典音樂實力的關鍵角色。

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