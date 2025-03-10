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布拉瑞揚曾被罵「男生學什麼舞？」　今年加入「台灣品牌團隊」

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

▲「布拉瑞揚舞團」今年獲選台灣品牌團隊，文化部長李遠親自赴台東拜訪。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

發跡於台東的「布拉瑞揚舞團」今年首度獲選為「台灣品牌團隊」，文化部長李遠今（10日）親自拜訪，團長布拉瑞揚也分享，當年受到雲門舞集啟發，想進入舞蹈班，卻被父親說「男生學什麼舞？」除了心碎，他還是不放棄地用每節10分鐘下課，透過窗戶學舞，一路走到今天，將成為新一張國家名片。

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

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▲文化部長李遠親自赴台東，拜訪將開幕的「江賢二藝術園區」。（圖／文化部）

台東藝術文化人才濟濟，位於金樽海邊的「江賢二藝術園區」將於3月15日開館，還有在台東發跡的「布拉瑞揚舞團」，首度獲選為今年的「台灣品牌團隊」，文化部長李遠也特地造訪兩處交流。

「江賢二藝術園區」首展以「光、美與淨化」為主題，匯集江賢二旅居海外、回台後、移居台東，3個時期的創作，藉由江賢二回望創作歷程的精華作品，以及本身就是江賢二創作的建築，讓大家走進園區都能沉澱自己。

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」。（圖／文化部）

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

江賢二及公益平台文化基金會董事長嚴長壽表示，江賢二精選代表自己一生中各個不同時期的作品，還有號稱「冥想室」的展覽空間。江賢二說，「大家總是問我，為什麼作品看起來總是有很深的孤獨感，我的回答是，藝術家一定要有自己孤獨的時間」。

▼文化部長李遠走進「冥想室」的展覽空間。（圖／文化部）

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）
 
李遠也特別探訪首次加入「台灣品牌團隊」的布拉瑞揚舞團，台灣品牌團隊自2013年起推動至今，繼第6年加入唐美雲歌仔戲團，時隔7年再次加入布拉瑞揚舞團。經再三盤點資源，整合國際交流政策下，今年總補助金額為年度營運及藝文扎根計畫1.22億元、國際交流計畫2040萬元，總計1.424億元規模。同時鼓勵團隊提出「三年計畫」，以穩定支持團隊規劃中長期營運、扎根及洽談國際交流合作。

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

▲文化部長李遠赴台東，拜訪布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）
 
李遠說，「台灣品牌團隊」由前文化部長龍應台創設，首年總補助即為1億元，共補助5個團隊，平均每團2000萬元（雲門4000萬元、其餘4隊各1500萬元）。去（2024）年台灣品牌團隊總補助1.2億元，共補助6個團隊，平均每團仍維持2000萬元，並未隨經濟成長提升補助數額。

他上任後即重新盤整「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」補助金三角計畫，期盼全面提升團隊質量並創造升級機會，無奈表演藝術預算被刪減2000萬元，除了減少增加1個品牌團隊的可能，連往年為讓團隊保有充裕期程推動計畫，會在過年前完成的核定程序，也遲至上週才公布。
 
布拉瑞揚也分享，從受到雲門舞集啟發想要進入舞蹈班，卻被父親說「男生學什麼舞？」，當時除了心碎，他還是不放棄地用每節10分鐘的下課，透過窗戶學舞，到接著幸運進入左營高中舞蹈班、北藝大、雲門舞集，後來更成功走進國際。

布拉瑞揚說，在獲得越來越多掌聲時，他特別想到父親，也感受到「被看見越多，卻離自己越遠」。因此他下定決心回到台東，創立屬於自己的舞團，更在2021年發起「回家跳舞」740個部落巡演。

▲▼文化部長李遠赴台東，拜訪「江賢二藝術園區」、布拉瑞揚舞團。（圖／文化部）

▲布拉瑞揚舞團加入「台灣品牌隊」，成為新一張國家名片。（圖／文化部）

布拉瑞揚表示，回到部落跳舞，舞台與觀眾的近距離，讓他更清楚地看見觀眾的哭和笑，甚至許多互動，「不管舞團去到哪裡，部落是最不能放棄的一塊，而走進國際，也絕對不能缺少原住民」。
 
李遠則回應，50年前第一次看到雲門舞集時，有如「朝聖的感覺」，雲門帶領台灣展開了解放被禁錮的身體、音樂等，開始追尋自己的年代。50年後，他擔任文化部長，第一個拜訪的人就是林懷民，他一直將林懷民提醒「台灣不能老是靠雲門，要多一點國際團隊」這句話記在心裡。到今天，這個也從雲門出身，同在不斷追尋自己的布拉瑞揚獲得新的品牌團隊，特別有意義。
 
文化部指出，今年「台灣品牌團隊」受理申請案件較往年增加2倍多，最終由布拉瑞揚舞團成為新一張國家名片。成立於台東的布拉瑞揚成團至今每年發表1部創作，同時以「部落是舞團最美的劇場」初心，發起「回家跳舞」部落巡演長期計畫。作品並受邀於加拿大、新加坡、日本、馬來西亞、澳洲、法國、香港等地，今年將赴北美巡演、受邀4個國際藝術節演出，展現豐厚國際展演能量。

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