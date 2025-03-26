矯正署敦品中學學員暴動3小時！砸監視器攻擊管理員　9人被起訴

▲矯正署敦品中學於去年3月間，有多名學員鬧事、潑尿甚至辱罵管理人員，侯姓等9名成年學員被起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在矯正署敦品中學接受感化教育學員於去年3月間，有學員在非戶外活動時段以打籃球名義，藉故煽動全班集體暴動鬧房，對管教人員叫囂辱罵三字經，還動手破壞園區監視器、桌椅等公物，甚至還向管理人員潑尿、噴辣椒水等攻擊；桃園地檢署偵結，將帶頭鬧事已成年侯姓等9名學員依妨害公務執行罪嫌提起公訴，少年犯部分則分送少年法庭審理。

檢警調查，侯姓等9名已成年敦品中學學員於去年3月27日下午2時許在敦品中學內，於非戶外活動期間，因不滿教導員不開啟第三生活區鐵門讓他們打籃球為藉口，藉故煽動全班學員集體暴動，吳姓學務主任在內等6名管教人員見狀前往阻止勸導，並維持第三生活區現場秩序。

其中侯姓學員向吳姓主任叫囂：「如果不開門，我們就繼續搖，老師進來我們一定打」，許姓等多名學員則以三字經等辱罵，並持警棍、滅火器與掃把破壞監視器、桌椅、鐵門、飲水機等公物，甚至以布蓋住監視器，拔除電源線，還以尿液穢物向吳姓主任等人潑灑，其餘學員則以辣椒水向管理人員攻擊，阻止管理人員進入生活區內維持秩序，妨害管理人員依法執行秩序管理職務。

桃園地檢署複訊時，侯姓等9名學員藉故鬧房行為已觸犯妨害公務執行罪及侮辱公務員罪，敦品中學則提供現場毀損物品等照片佐證，檢方認為應從重以妨害公務執行罪論處，檢方偵結依妨害公務罪嫌將侯姓等9名成年學員起訴，少年犯部分則分送少年法庭審理。