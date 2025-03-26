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韓山林大火燒到監獄！昨晚移監500囚犯　全是戀童性侵殺人重刑犯

▲▼南韓山林大火擴散至慶尚北道清松監獄，消防單位與獄警緊急滅火。（圖／大韓民國法務部矯正本部）

▲南韓山林大火擴散至慶尚北道青松監獄，消防單位與獄警緊急滅火。（圖／大韓民國法務部矯正本部，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓面臨「南高北低」氣壓環境，加上高溫且乾燥西風吹拂，導致慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡出現史上傷亡最慘重的山林大火，目前至少18人死亡、6人重傷，其中義城郡的野火更向東蔓延至4個市郡，導致關押在青松監獄的重刑犯岌岌可危，當局也因此在晚間緊急移送500名囚犯。

根據《韓聯社》，目前南韓的山林大火分為兩條主線，分別是慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡，而義城郡的火勢一路向東延燒至安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡，不僅造成18人死亡、焚毀民宅和千年古剎，更一度危及監獄。

南韓法務部矯正本部今（26）日指出，關押在安東監獄、慶北北部第1至3監獄、慶北職業訓練監獄的囚犯一共為3500人，火勢一度越過慶北北部第2監獄（前稱青松監獄）約4.5公尺高的水泥牆、危及被鐵網圍繞的限制出入區域，獄警們趁消防人員抵達前，緊急利用消防栓和滅火器撲滅火勢。

▲▼南韓山林大火擴散至慶尚北道清松監獄，消防單位與獄警緊急滅火。（圖／大韓民國法務部矯正本部）

由於慶北第2監獄在地理位置上最容易受到山林大火威脅，而該監獄又以關押性侵、殺人等重刑犯著稱，包括曾性侵傷害8歲女童的戀童癖趙斗淳都曾在此服刑，因此獄警們緊急讓500名囚犯上手銬、透過專車運往大邱廣域市的收容設施關押，他們被安置在獨居房內。

南韓法務部透露，他們原先計畫移送上述監獄3500名囚犯，不過在風向改變、火警危機解除後，便決定只移送慶北第2監獄的500名囚犯，幸好過程中並未發生任何囚犯逃脫等緊急事件。

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