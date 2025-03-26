南韓「千年佛寺」遇火劫！建築焚毀只留碎瓦和梵鐘　信徒痛哭失聲

▲南韓慶尚北道義城郡山林大火，當地「千年古剎」孤雲寺遇火劫，只留下大雄寶殿和梵鐘。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來受到「南高北低」氣壓環境變化，加上高溫且乾燥西風吹拂，導致慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡出現山林大火，至今造成18人死亡，其中義城郡的火勢更向東蔓延至4個市郡，而當地擁有千年歷史的知名古剎孤雲寺更慘遭祝融焚毀，現場一片焦黑、留下破碎磚瓦，幸好佛像等重要文物仍保存下來。

根據《韓聯社》，位於南韓慶尚北道義城郡的千年古剎「孤雲寺」昨（25）日遭到山林大火襲擊，經過一晚的焚燒後，橫跨溪谷興建的駕雲樓、延壽殿已經被燒到難以辨認，現場殘留破碎磚瓦，只有以現代工法興建的大雄寶殿和冥府殿仍保持完好，而大雄寶殿內的佛像被以防火布層層包圍。

孤雲寺內的重要文物「義城孤雲寺石造如來坐像」原本所在的地方也遭野火吞噬，幸好僧侶們前一天將佛像運往他處，才躲過遭毀命運。

孤雲寺住持騰雲法師表示，「直到昨天（25日）下午4時過後，我仍待在佛寺裡，在負責疏散民眾、保護文化遺產的同時，消防員們來到外部建築物借廁所避難，此時火勢向四周擴散。」

南韓曹溪宗今（26）日證實，位於大韓佛教曹溪宗第16教區的慶尚北道義城郡孤雲寺，已於25日的山林大火而蒙受巨大損失。

現年76歲的佛教信徒金允熙（音譯）至26日上午前來孤雲寺駕雲樓確認災情，當他看到駕雲樓慘遭焚燒後留下的殘骸時，忍不住緊擁其他信徒們、痛哭失聲，感嘆上蒼無情，現場更瀰漫著濃煙，宛如經過戰爭摧殘的地獄景象，未遭大火焚毀的梵鐘則落在殘磚破瓦之中。

據悉，孤雲寺於統一新羅時代神文王1年（西元681年），由朝鮮華嚴宗始祖義湘大師興建，是慶尚北道具有象徵性的千年古剎。