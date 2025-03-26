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南韓山火燒不停！屍體遍布路邊已18死　強風助長火勢2.7萬人撤離

▲▼南韓山火持續延燒，目前已蔓延至安東等地。（圖／路透）

▲南韓山火持續延燒，目前已蔓延至安東等地，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

南韓慶尚北道義城的大規模山火持續延燒至第5天，火勢蔓延東北部多個市郡，截至26日上午9時，火災已造成18人死亡、6人重傷、13人輕傷，並迫使超過2.7萬人撤離家園。目前，當地仍有6個地區持續進行滅火作業，受災面積已達1萬7534公頃，造成至少209棟建築物與文化遺產毀壞，當局正全力控制災情。

韓聯社引述南韓中央災難對策本部數據指出，這場山火對慶尚北道的義城郡、安東郡、青松郡及蔚山造成了嚴重影響，慶尚南道的山青、河東等多個地區也受波及。其中，義城與安東受創最嚴重，燒毀面積達1萬5158公頃，而山火目前也已造成至少18人死亡。

▲▼南韓山火持續延燒，目前已蔓延至安東等地。（圖／路透）

報導指出，這些罹難者多數是在路邊、自家院子等處被發現，也有一部分是在驅車避險途中不幸罹難。相關部門認為，多數罹難者可能因吸入煙霧導致窒息，不過具體死因仍有待查證。

隨著火勢迅速擴大，當局緊急撤離了2萬7079名居民，其中只有1730人已返回家園，其餘2萬6006人仍被安置在臨時避難所。這起山火也造成了209棟包括民宅、工廠、寺廟與文化財產的建築被焚毀，損失慘重。韓國山林廳指出，26日下午火場的最大風速達每秒11公尺以上，使滅火行動更加困難，消防單位正出動直升機與地面部隊全力控火。

目前，南韓政府已將災害等級提升至最高級別，並動員國家資源支援受災地區。南韓代理總統韓悳洙25日發布緊急指示，要求地方政府全面動員行政資源，加速居民撤離，並協調消防廳、山林廳、國防部等部門投入人力與裝備，搶在早期撲滅火勢。他特別強調應重視滅火人員安全，避免二次災害。此外，當局也呼籲民眾保持警惕，避免前往高風險區域，並積極配合防災措施。

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