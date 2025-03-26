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高雄碎屍魔連奪3命！收押將滿2月拒不認罪　法院明開延押庭

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗殺害3名七旬婦女。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦女，並將遺體分屍後丟進前鎮河。檢警專案小組在高雄港尋獲黃姓兄嫂的頭顱，加上先前撈獲林婦、張婦的屍塊，確認3人遇害，但張介宗至今仍不鬆口認罪，由於張介宗的羈押期即將屆滿，高雄地檢署已經遞狀聲請延長羈押，高雄地院預定將在明（27）日召開延押庭，一般預料將延押2個月。

這起駭人聽聞的碎屍案是在2月6日曝光，張介宗也在2月7日被裁定羈押禁見，羈押期將在4月6日屆滿，檢方已遞狀聲請延押。

在案情方面，檢、警專案小組在前鎮河大規模打撈行動，總計尋獲76塊殘骸，經DNA鑑定，其中38塊屬於林姓婦人，包含手掌、腳掌、臟器、臉頰、耳朵等部位；1塊頭皮及1快胸部組織屬於張姓婦人；張嫌的大嫂黃姓婦人則僅尋獲頭顱。

警方在搜索張介宗住處時，查扣一把20公分長的牛排刀及一把20公分長的家用剪刀，懷疑是行兇工具。經鑑識比對，牛排刀上的鋸齒痕與林姓婦人左臉頰及左手掌的切割面吻合，證實張介宗以牛排刀割斷林婦手掌，並將其臉頰「片肉」。

另一把剪刀上則採集到張姓婦人及張介宗的DNA，警方推測張介宗可能以此剪刀剪下張婦的乳房。而黃姓婦人的部分，警方雖尋獲其頭顱，但尚未找到直接關聯的兇器。不過，在張嫌住處查扣的鐵鎚上，鑑識人員發現黃婦的DNA，正進一步釐清鐵鎚是否為殺害黃婦的兇器。法醫研究所也正比對黃婦頭顱，確認是否有鐵鎚敲擊痕跡。

分屍案3名死者的遺骸被找到後，專案小組提訊張介宗或借提他到分屍公寓勘驗，據了解，張介宗都堅持不認罪，情緒沒有太大起伏，仍保留一貫的冷血淡定，不過對於問訊內容，張介宗是否認罪，以及殺人動機、手法、過程，以及指認殺害與棄屍地點等關鍵性問題避重就輕，沒有回答。

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