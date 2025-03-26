反對黨控「父親操控政府」！　泰最年輕女總理挺過不信任投票

▲ 貝東丹政府今將面臨不信任投票。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）26日面臨國會不信任投票，為她上任至今對執政聯盟的初步考驗。儘管民調支持率不高，且過去2天質詢被反對派猛烈批評施政表現，但稍早表決結果出爐，她在488名議員中獲得319人支持，順利挺過危機。

《路透》報導，現年38歲的貝東丹去年8月成為泰國史上最年輕總理，本周的國會質詢中，反對派對她提出多項指控，包括經濟管理不善、逃稅、圖利家族，以及放任其父親、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）干預政府運作。但分析人士認為，上述指控不太可能動搖政府。

國會最大黨、反對黨「前進黨」（Move Forward Party）將砲火瞄準貝東丹與塔克辛的密切關係，指控她讓這名極具爭議的前總理在幕後操控政府。塔克辛因涉及利益衝突及濫用職權被定罪，曾流亡海外長達15年，並被禁止擔任公職。

塔克辛於2023年回國，在醫院被拘留6個月後獲得假釋，並宣布退出政壇。身為家族中第4名出任泰國總理的成員，貝東丹則堅稱從未受父親操控，僅偶爾向他請益。

貝東丹25日向國會表示，「我正盡最大努力履行職責。同時我也是塔克辛的女兒，我為此感到驕傲」，「希望各位評價我做為總理的能力與努力，批評應針對我的工作，才會對國會和國家更有幫助」。

執政聯盟目前掌控下議院500個席位中的320席，而反對總理的動議需獲出席議員過半數同意才可通過。26日表決中貝東丹獲得319名議員支持，顯示她的聯盟依然穩固。她也在社群平台X發文，感謝執政黨及反對黨議員，「不論是支持或反對，每張選票都是我和內閣繼續為人民努力工作的動力。」