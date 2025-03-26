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川普鬆口「對等關稅或許可減免」　預告汽車、製藥、半導體關稅

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日表示，近日將對汽車、藥品等進口商品課徵新一波關稅，並將於4月2日實施所謂「對等關稅」制度，但他同時鬆口，可能放寬對等關稅，部分國家或將取得豁免。此外，除了汽車、製藥，他也預告不久將宣布對木材、半導體加徵關稅。

川普在白宮橢圓形辦公室表示，「我們很快會宣布針對汽車的關稅。如同大家知道的，我們已經宣布鋼鐵和鋁的。我們也會在某個時間點宣布藥品的（關稅），因為我們必須有藥物。」他並強調，這些措施「將很快宣布，不會等太久。」

稍晚在白宮另一場活動中，川普又把木材與半導體列入潛在課稅清單，強調相關產業的關稅也將隨後公布。他在2月曾表態，對進口汽車的關稅可能達到25%，藥品與半導體亦在相同水準。不過，美國三大車廠提出豁免請求後，部分徵稅時程已延後。

川普強調，4月2日將是「對等關稅」的重點日程，該政策將依據各國對美國徵收的關稅與貿易障礙，設定對等稅率。雖然他新增了數個產業進入潛在課稅名單，但他也表示，「許多國家可能會獲得關稅減免。」

川普兩度強調美方態度，「他們對我們課得太高，我都不好意思收那麼多，但費用肯定很高，你們會在4月2日知道這些消息。」但當媒體進一步詢問4月2日是否所有產業關稅都會生效時，川普先是回答「是的」，隨即又改口說「但當天不一定涵蓋所有關稅」，使情況更顯混亂。

印度是尋求對等關稅豁免的國家之一，該國與其他國家，預計近日將與美國代表會面。印度也向美方釋出善意，把美國波本威士忌原先150％的關稅，調降為100％。

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