美國教練「扯球員馬尾」畫面曝光　校方宣布開除

美國紐約州21日舉辦高中籃球D級冠軍賽,諾斯維爾高中(Northville High School)女子籃球隊以37比43敗給拉法基維爾(La Fargeville),無緣奪冠。諾斯維爾高中女籃教練祖羅(Jim Zullo)憤怒在場邊拉扯高三球員馬尾,如此突兀的舉動被人拍下,在網路上廣為流傳,引發爭議。祖羅也因為如此失禮的行為遭學校解僱。

根據《unilad》報導指出,從網路流傳的畫面中可以看到,在球隊落敗並結束比賽後,球員夢羅(Hailey Monroe)情緒激動,教練祖羅走近後拉扯她的馬尾,並當場對她訓斥。

