美國教練「扯球員馬尾」畫面曝光　校方宣布開除

▲教練祖羅（Jim Zullo）拉扯球員馬尾。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

美國紐約州21日舉辦高中籃球D級冠軍賽，諾斯維爾高中（Northville High School）女子籃球隊以37比43敗給拉法基維爾（La Fargeville），無緣奪冠。諾斯維爾高中女籃教練祖羅（Jim Zullo）憤怒在場邊拉扯高三球員馬尾，如此突兀的舉動被人拍下，在網路上廣為流傳，引發爭議。祖羅也因為如此失禮的行為遭學校解僱。

根據《unilad》報導指出，從網路流傳的畫面中可以看到，在球隊落敗並結束比賽後，球員夢羅（Hailey Monroe）情緒激動，教練祖羅走近後拉扯她的馬尾，並當場對她訓斥。

ICYMI: Northville basketball coach Jim Zullo is fired after pulling the hair of one of the players, after the team lost the Class D finals Friday night. Courtesy: NHFShttps://t.co/u61zRKc2f0 pic.twitter.com/DUHRpV4WZu — CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) March 22, 2025

據了解，夢羅當時之所以情緒激動，是因為不滿被要求與對手握手，所以對祖羅爆粗口，雙方也因此發生語言與肢體衝突。

後續諾斯維爾中央學區（Northville Central School District）很快對外發出聲明，表示對此行為感到「深感震驚」，並強調學區對教練與師生間應有的尊重與正直價值絕不妥協，確認祖羅已不再擔任教練職務。

祖羅隨後也公開發表道歉聲明，對自己的行為表示深切懊悔。他於聲明中寫道「我對21日晚間的行為深感遺憾，想向夢羅及其家人、球隊、學校與社區誠摯致歉。作為教練，無論任何情況下都不應對球員有身體接觸，我為自己的衝動與失控感到抱歉。」

祖羅也提到，在過去兩年執教諾斯維爾女子籃球隊的經歷是寶貴回憶，特別是在家中正歷經困難的時期，這份教職對他意義重大。他進一步表示，對球員們過去的努力與成就感到驕傲，並祝福每位學生未來一切順利。

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