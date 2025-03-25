白宮國安顧問恐丟官　機密群組「誤加媒體人」作戰情資被看光

▲白宮內部正激烈討論是否撤換瓦爾茲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國《大西洋月刊》總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）意外被加入政府高層討論空襲葉門的加密群組，引發國安疑慮。如今失手把高德柏格拉入群組的白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）恐飯碗不保，白宮內部正激烈討論是否將他撤換，據信川普會在未來1、2天做出最終決定。

政治新聞媒體Politico報導，現階段尚不清楚瓦爾茲是否將被懲處，但一名高階官員透露，他們正與其他政府工作人員討論要如何處置瓦爾茲。有人認為，瓦爾茲應該辭職，以免讓川普陷入不利局面，也有人說，在加密通訊軟體Signal進行這類對話相當魯莽，身為國安顧問不能這麼魯莽；接近白宮的人士更直言，「白宮所有人都同意一件事，瓦爾茲就是個他X的白癡」。

這整起事件要從高德柏格11日被加入加密群組說起，當時高德柏格收到一條來自「瓦爾茲」的群組邀請。起初，高德柏格認為這只是一場惡作劇，並不認為發送者就是國安顧問本人，但當接受邀請之後，發現自己被拉進「Houthi PC 小組」聊天室，且群組內不只瓦爾茲，還包括副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），以及中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）等18名高官。

“A mack-truck-sized breach”: @JeffreyGoldberg discusses being accidentally added to a Trump administration group chat planning military strikes.



Read more in The Atlantic Daily: https://t.co/GEvKlE63Je — The Atlantic (@TheAtlantic) March 24, 2025

依據高德柏格曝光的截圖，瓦爾茲當時發訊息稱，建立群組是為了在接下來的72小時協調與葉門反抗軍相關的行動，隨後赫格塞斯發布空襲目標、武器、攻擊順序等細節。後來美軍真的發動對葉門的攻擊，所有行動與群組內容一致。

針對這起事件，川普外傳已與瓦爾茲談論此事，白宮目前仍支持瓦爾茲。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）24日透過聲明提到，對青年運動（Houthi，又譯胡塞）的襲擊非常成功有效，川普對國安團隊充滿信心，包括國安顧問瓦爾茲。

不過有白宮官員透露，白宮內部有出現要求瓦爾茲為犯錯負責的壓力，這意味著瓦爾茲可能要辭職，但這件事很大程度上取決於川普個人的看法。部分共和黨人則是希望瓦爾茲能夠保住他的職位。