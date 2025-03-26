台中男近距離槍擊宮廟主委！打給好友「告別再投案」一審判9年

▲台中「嘯天」張男去年朝福雅宮郭姓主委開槍，一審判9年。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名綽號「嘯天」的張姓男子，去年8月朝福雅宮郭姓主委近距離開槍，導致郭腳部中2彈，被依殺人未遂起訴。案件近日審理時，道上兄弟相當關注，甚至跑到法庭外圍觀。台中地院今判處張男9年有期徒刑。

回顧該案，去年3月綽號「嘯天」的張姓男子，在詹姓乾爹過世後，想起福雅宮郭姓主委與乾爹有300萬債務糾紛，認為郭男未歸還、心生不滿，假意到宮廟當志工接近郭男。8月24日，張男見郭男在辦公室休息，返回機車上拿取雙槍，直接走到辦公室門口朝郭開槍，郭腳部中了2槍，張見郭沒被打死，又從口袋掏出手槍射擊，所幸均未射中，張男事後被依殺人未遂等罪嫌起訴。

▲檢方認為，張男是有計畫犯案才自首，若減刑，等於鼓勵道上兄弟出名。（圖／ETtoday資料照）



檢方認為，張男是有計畫性犯案，甚至滅證後才自首，若減刑，等同鼓勵年輕人在道上出名，犯案後再自首。張男否認砸手機滅證，辯稱是犯案後情緒暴躁，才會破壞丟棄。

今年初進行準備程序庭時，被害郭男到場向法官陳述意見，稱「我跟他乾爹並沒有債務糾紛」，當時法庭外還有5名以上黑衣人站在門口，雙眼緊盯張男，事後還頻頻向張男的律師詢問開庭內容。

▲張男當時闖進福雅宮辦公室，朝郭姓主委近距離開槍。（圖／ETtoday資料照）



張男檢方追問案件細節，詢問張男為何在案發後邊騎車邊講電話，是與誰通話？張男遲鈍了一下反問「一定要說嗎？」審判長高思大直言，都已經坦承犯行了，張男才表示，「我跟我朋友說我衝動了，做個告別，交代我要去投案。」