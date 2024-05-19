NBA季後賽開打　運彩公會：準確預測10注獲禮券3萬

▲運彩公會理事長何昱奇表示，球迷加入指定會員，準確預測10注，可獲得禮券3萬元。（圖／運彩公會提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國職籃NBA季後賽正如火如荼舉行，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇表示，只要參加指定證號成為網路會員，且投注滿5萬元，即可參加預測大賽，成功預測10注過關，即可獲得禮券3萬元，公會邀請球迷朋友，一起熱血關注賽事，投注台灣運彩做公益。

何昱奇表示，運彩公會這次推出的NBA預測活動分兩階段，第一，季後賽至東西區總冠軍期間，若是運彩指定會員，不限金額，投注台灣運彩開盤之NBA賽事，即可抽iPhone15；第二，東西區總冠軍賽期間，投注5萬元以上，任選5天其中10注過關者（每人每天限預測2注，限賽前預測），即可獨得3萬元禮券，限量5名，超額抽籤。

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如果沒人預測10注中10，運彩公會依據預測勝率，提供前3名禮券，第1名15000元、第2名10000元、第3名8000元。

運彩公會表示，期盼透過抽獎活動，增加民眾對運動彩券的興趣，增加運彩基金幫助體育選手，預估第三屆能「挹注國家運動發展基金超過5.38億元」，身為行業領頭羊，將力求謹慎完善，提升全民關注。