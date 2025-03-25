水逆期間好焦躁！12星座「提升能量」秘訣來了

▲水逆期間諸事不順，專家教你提升能量方法。（圖／達志示意圖）

文／阿谷老師

最近正處水星和金星逆行期間，相信不少人都有感受到事情卡卡不順，建議還是要想辦法維持自己的能量，等待進展時刻！本次也透過雷諾曼分析12星座提升能量的方式，快來一起做吧！

牡羊座（3/21~4/19)

牡羊座自我提升能量的方法是運動或靜心冥想，這麼做能把你的火爆能量平衡掉，當你發現自己處於平心靜氣的狀態看待每件人事物時，能量已提升。

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金牛座（4/20~5/20)

金牛座做事情冷靜並循規蹈矩，所以你們提升能量的方法是旅遊，四處看看時的你們會突然很多靈感，這些靈感就是你提升能量最好的泉源。

雙子座（5/21~6/20)

雙子座自我提升能量的方式是靜心及獨處，當活躍的你靜下來時，你會發現事情都有一體兩面，靜下來時你能看到所有事件的另一面，這麼做會讓你們卡關的事情突然變順暢，趕快去試試看吧！

巨蟹座（6/21~7/22)

巨蟹座自我提升能量的方式是看書，巨蟹座喜歡不太多變化的生活，建議你們可以透過書籍或是有趣的YouTube體驗不同的知識、經驗或生活方式，視野更廣闊後你的能量自然提升上來。

獅子座（7/23~8/22)

獅子座自我提升能量的方式是停止控制他人，你只要願意相信，每個個體都有自己想要體驗的人生，不過多的參與其他人的人生課題，你的能量就會提升。

處女座（8/23~9/22)

處女座自我提升能量的方式是多參加聚會，處女座會透過聚會吸收其它人的知識，接著就會多了很多動力去嘗試新事物，多了更多解決事情的方法與視野，進而提升了自己的能量。

天秤座（9/23~10/22)

天秤座自我提升能量的方式是學會獨處，天秤座很常因為對象、伴侶或家人而讓自己陷在情緒中，所以需要學會獨處，在獨處的時候把情緒排泄掉，並明白情緒的來源，下次如何避免。

天蠍座（10/23~11/21)

天蠍座自我提升能量的方式是學會付出，天蠍座大部分時間都在關注自己，但你必須了解，有些事情一個人無法完成，需要他人的協助，明白這個道理後，並開始實踐與人之間互相幫助，你的能量會逐漸提升。

射手座（11/22~12/21)

射手座自我提升能量的方式是練習將注意力放回自己身上，射手座容易因為過度幫助身邊的人，或是管太多別人的事，被牽扯進別人的業力，這樣能量反而會下降喔！

摩羯座（12/22~1/19)

摩羯座自我提升能量的方式是練習不過度分析，摩羯座對於自己處理事情的方法及理論太有信心了，導致錯過了許多聆聽他人做法的機會，或是摩羯座的習慣也會過度分析其他人的對與錯，拋開這個習慣，練習不過度分析，接受更多的想法與靈感吧！

水瓶座（1/20~2/18)

水瓶座自我提升能量的方法是學會與不同領域的人相處，水瓶座太容易回到自己的小世界，久而久之只能在自己認同的朋友圈內生活，而錯失了認識這個世界的機會，建議水瓶座不要自我設限，學會與各式各樣不同領域的人相處，你會快速提升能量喔！

雙魚座（2/19~3/20)

雙魚座自我提升能量的方法是學會放鬆，你們有時候太較真了，朋友們聚會玩遊戲，你們也會在意輸贏，學會享受當下，輸也是一種體驗、贏更是！