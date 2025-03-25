伊朗女子沒戴頭巾　判坐牢18個月鞭刑178下

▲哈米黛扎萊未戴頭巾，被判處鞭刑178下以及坐牢18個月。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗女子哈米黛扎萊（Hamideh Zarei）近年多次進出監獄，第一次被逮捕是在2022那年，只因為她參加遭安全部隊槍殺女子納賈菲（Hadis Najafi）的紀念活動。如今又因為未戴頭巾，被判處鞭刑178下以及坐牢18個月。

每日郵報報導，哈米黛扎萊今年2月3日在拉什特（Rasht）公共與革命檢察官辦公室報到，結果被拘留29天，在3月3日獲准保釋，期間遭到2名官員毆打，導致手腕受傷，身上也有嚴重瘀傷。

沒想到哈米黛扎萊出來之後，當局以未戴頭巾為由再度抓她，判處鞭刑178下以及坐牢18個月，分別是擾亂公共秩序（判刑9月與鞭刑74下）、抵抗執法人員（判刑9個月）、侮辱值班警官（判鞭刑74下）以及造成看不見的傷害（判鞭刑30下）。

只不過這已經不是她第一次入獄，早在2022年11月3日那天，哈米黛扎萊就因為參加遭安全部隊槍殺女子納賈菲（Hadis Najafi）的逝世40天紀念活動被抓，法官2023年判她坐牢1年，在她接受判決後減刑為9個月，入獄服刑，並在2024年2月獲釋。

到了2024年6月，哈米黛扎萊遭傳喚至拉什特法院後又被捕，被送往監獄後獲釋，沒想到今年又再次面臨刑罰。報導指出，伊朗針對哈米黛扎萊祭出嚴苛懲罰，持續無情打壓那群敢於違抗其高壓法律的人。