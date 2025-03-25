幫替代役男賺檢舉私菸獎金104萬　海巡隊員偽造筆錄慘了

▲私菸示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

海巡署蘇姓和林姓查緝隊員，因協助替代役男阿雄（化名）領取檢舉獎金，竟偽造「秘密證人筆錄」讓阿雄簽名，使案件得以立案偵辦，阿雄也順利拿到104萬的檢舉獎金，不料，事後卻被發現筆錄造假的，廉政署追查後將3人送辦，高雄地方法院審理後，依偽造文書罪判3人11月至1年4月不等徒刑，均獲緩刑。

判決指出，2015年間在海巡署服替代役的阿雄發現，高雄鼓山區某菸酒行門口常堆放大量來路不明的菸品，且進出人車複雜，懷疑業者販售私菸，於是向蘇姓查緝隊員舉報，然而蘇男評估後認為阿雄提供的線索過於薄弱，擔心無法申請搜索票，因此決定先私下蒐證。

蘇男等證據較為充足後，為了讓阿雄能領取檢舉獎金，竟和林姓隊員自行製作內容「強化」後的檢舉筆錄，再讓阿雄簽名，並以此向高雄地檢署報請指揮偵辦，最終順利查獲私菸案，阿雄也成功獲得獎金104萬元。

事後，蘇男的行為遭人檢舉，廉政署介入調查，3人都坦承犯行。法官審理時指出，蘇男等人身為執法人員卻未依法行事，阿雄則因貪圖獎金而配合，損害司法程序公正性，但考量3人犯後態度良好，法官審酌3人認罪，依偽造文書罪判蘇男徒刑1年4月，緩刑4年，需支付公庫30萬元，林男判刑1年，緩刑3年，需支付公庫10萬元，阿雄則判11月，緩刑3年，需支付公庫9萬元，全案可上訴。