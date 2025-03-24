3歲女童遇意外不幸身亡　父母決定器捐！「3重症童」重獲新生

▲女童在自家門玩耍時發生意外，不幸身亡，其父母決定將她的肝臟、腎臟捐出。（圖／抖音）

圖文／CTWANT

大陸杭州一名3歲女童日前在家門口玩耍時發生意外，送醫經過多日搶救後，仍不幸身亡。事後，她的父母決定將愛延續下去，將女兒的肝臟、腎臟捐出，順利讓3名重症兒童重獲新生。

綜合陸媒報導，大陸杭州一名3歲女童11日在自家門玩耍時發生意外，被送往當地醫院進行搶救。不過經過多日治療後，雖然女童有暫時恢復自主心跳，但仍無意識，最終被醫生宣告身亡。

而父母在得知女童離世的消息後，原先是希望能按照傳統習俗，讓孩子能夠早點「入土為安」。不過後來聽了器官捐贈協調員的細心講解後，了解還有器官捐贈這樣一種溫暖的方式，能夠讓孩子的生命以另一種方式得以延續，最終決定將女童的肝臟、腎臟捐出。

女童的父親表示「小孩躺在ICU裡搶救的時候，我們和其他家長一樣心急如焚地守在門口，一刻也不敢離開。將心比心，如今我們的孩子走了，如果透過器官捐獻能救回更多像她一樣不幸的孩子，讓那些家長不用再忍受我們的喪子之痛，我們願意。」

女童的父母在20日簽下《人體器官捐贈家屬意願確認登記表》，23日在器官捐贈協調員的見證下，女童完成了器官捐贈手術，3名器官衰竭危重患兒也因她重獲新生。

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