陸委會遭恐嚇「大樓放炸彈」IP位置曝　同信箱曾恐嚇數發部

▲陸委會收恐嚇電子郵件要放置炸彈，警方查出IP位置，電郵地址與恐嚇數發部一樣。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局仁愛路派出所警員，在20日晚上10時許，中央聯合辦公大樓的陸委會接獲恐嚇放置炸彈的電子郵件，要求陸委會公開反對法輪功，相關單位也立刻著手進行偵辦，北市警局也投入警力追查IP位置來源，目前發現與日前恐嚇數位發展部的信件為同一郵件地址所為，IP位置則是在印度，不排除是同一人所為。

警方調查，20日晚上10時許，陸委會報案，收到恐嚇電子郵件，內容要求陸委會公開反對法輪功，所以陸委會工作人員也於21日上午10時許，跑到轄區北市警局中正一分局仁愛路派出所進行報案，警方也立刻著手進行偵辦。

目前得知，陸委會所屬的中央聯合辦公大樓為保六總隊進行安全維護工作，另外，陸委會收到的電子郵件內容，也將由中正一分局、北市刑大科偵隊進行追查IP來源，目前追查出，IP位置來自於印度，但是因為可能是跳板導致地點發生轉換，目前仍全力追查。

此外，警方目前得知，該恐嚇放置炸彈的電子郵件地址，與前幾天數位發展部收到的電子郵件地址符合，另外還有恐嚇其他單位，警方也將全面徹底清查。