6歲學經商！攜千元闖香港靠外匯發跡　港前首富李兆基傳奇一生謝幕

▲未滿20歲的李兆基（右1）與親戚合影。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港前首富，曾在美國《富比士》雜誌位居全球第四富豪的恆基兆業地產創始人李兆基昨（17）日離世，享耆壽97歲。相較於部分白手起家大老闆，李兆基可謂「贏在起跑點」，6歲就在家裡的金鋪「實習」學做生意，然而，李兆基在20歲離開「舒適圈」，帶千元人民幣隻身前往香港，自此建立地產大亨的傳奇一生。

▲李兆基（右1）與兩名合夥人共同創立新鴻基跨足地產業。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，據恆基兆業地產官網發佈消息稱，「恆基兆業地產有限公司沈痛宣佈集團創辦人李兆基大紫荊勳賢，痛於今（17日）天黃昏，在家人陪伴下安詳與世長辭，積閏享壽九十七歲。」

翻開李兆基的發跡史，他在6歲時便在父親的金鋪學做生意，直至12歲，李兆基已熟練掌握看金、化金、熔金的本事，15歲時，父親將家鄉順德的「天寶榮金鋪」和「永生銀號」都交給李兆基打理，成為當時順德無人不知的神童。

在管理店舖時，李兆基曾發現一名煉金師傅「偷金」，父親認為得罪不起這名「掌握技術」的師傅，希望李兆基「忍氣吞聲」。然而，李兆基選擇親近這名師傅，學習他的技術，等完全掌握後，便將這名「偷金」師傅驅逐。

▲李兆基憑藉房地產豐厚利潤，打造商業帝國版圖。（圖／CFP）

李兆基曾表示，做生意時，「如果你不是做董事長當甩手掌櫃，而是做總經理，當CEO，你自己一定要非常懂你做的這門事，而且掌握裡面核心的東西。」這也成為李兆基一路走來，在商業圈裡打滾登頂的準則之一。

時值動亂的1948年，20歲的李兆基帶著千元人民幣，隻身前往香港「打拼」，他相中熟悉的外匯和黃金業務，在亂世中賺取第一桶金。隨著香港經濟起飛，李兆基轉向做進出口貿易，同時，他也嗅到「房地產」的潛在利潤。

▲李兆基。（圖／翻攝中新網）

30歲的李兆基進入地產業，圖紙設計、買地、銷售一手包辦，分期付款購屋的「創舉」對當時的民眾帶來買房購屋的無限可能。直至1981年，李兆基成功抓住港股暴衝的時機，將恆基兆業推上市，也讓自己順利擠入香港富豪榜前十。

李兆基拼搏一生，直至91歲才退休交棒，將龐大的商業帝國交給兩個兒子打理，直至2025年3月17日，他在家人的陪伴下離世，結束馳騁近一個世紀的商業舞台，走完人生的最後謝幕時刻。