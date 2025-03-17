中國「房市危機」持續！　2月新建住宅及中古屋價格都下降

▲中國國家統計局公布，2月一線城市新建商品住宅及中古屋價格分別年減3%及4.9%。（圖為杭州瓜山未來社區／CFP）

文／中央社

中國房市仍然未有起色，中國國家統計局17日公布，2月一線城市新建商品住宅及中古屋價格分別年減3%及4.9%，二線城市新建商品住宅及中古屋價格分別年減4.7%和7.4%。

綜合新京報及中國國家統計局網站，與去年同期比較，2月各線城市的商品住宅銷售價格均下降，但降幅收窄。

2月一線城市新建商品住宅銷售價格年降3.0%，降幅比上月收窄0.4個百分點。其中，上海上漲5.6%，北京、廣州和深圳分別下降5.5%、7.8%和4.4%。一線城市中古屋銷售價格年降4.9%，降幅收窄0.7個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降2.9%、2.1%、9.4%和5.3%。

2月二線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年降4.7%和7.4%，降幅比上月分別收窄0.3個和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和中古屋銷售價格分別年降5.9%和8.0%，降幅分別收窄0.1個和0.2個百分點。

與上月比較，2月各線城市商品住宅銷售價格總體穩中略降，其中一線及二線城市新建商品住宅銷售價格均較上月上漲0.1%，但三線城市的新建住宅銷售價格較上月下降0.3%。