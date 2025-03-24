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中西醫合療元年啟動！陷昏迷男童安安復原　邀醫護大跳三振舞

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府3月22日下午舉辦中西醫合療元年啟動大會。花蓮慈濟醫院院長林欣榮、副院長何宗融帶領團隊分享經驗。去年因高空異物墜落意外嚴重腦傷、深度昏迷的男童安安，以及在花蓮慈院接受中西醫精準醫療的巴金森病病友蔣先生也到場分享醫療成果；安安還邀請何副院長、病房副護理長宋景歡以棒球啦啦隊的三振舞律動，大比「讚！讚！讚！」展現復原狀況。

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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安安爸爸馬先生（左）分享安安接受中西醫合療復原狀況。

花蓮縣政府22日下午3時在衛生局大禮堂舉辦「花蓮縣中西醫元年啟動」儀式，由縣長徐榛蔚邀請醫療院所、醫師公會、中醫師公會、護理師公會、婦女會、臨床心理師公會……等各界代表參加。中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆也到場見證這場象徵中西醫攜手合作，邁向全人整合醫療新時代的重要里程碑，他在致詞時推崇花蓮慈濟中西醫合療成果已是臺灣醫界的一大特色。

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

安安邀請何副院長（右一）、副護理長宋景歡（左一）陪他一起跳三振舞。

花蓮縣衛生局局長朱家祥指出，花蓮縣中西醫合療之所以可以蓬勃發展，最主要是證嚴法師對中醫的支持，並在慈濟醫療體系大力推動中西醫合療，以及花蓮縣徐縣長也很支持，強調親朋也是中西醫合療的受惠者。再來就是林欣榮院長及何宗融副院長所帶領的中西醫合療團隊，在臨床及研究上並進。

朱家祥也指出，花蓮縣中西醫合療的五大發展面向，分別是建構基層診所中西醫合療模式；媒合中西醫診所讓病患同時獲得中醫與西醫的診斷與治療；推動中醫師進駐衛生所服務偏鄉與中醫資源不足之鄉鎮；結合餐飲業者研發適合四季的健康膳食菜單；舉辦系列中西醫合療論壇提供更完整的健康照護方案。他期盼透過中西醫合療的方式，提供鄉親更完善的健康照護。

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

八十多歲的企業家蔣先生（中）分享接受中西醫精準醫療，巴金森病症狀獲得控制，重拾生活品質。

林欣榮院及何宗融副院長以惡性腦瘤、巴金森病、TTN基因突變引發罕見肌肉疾病、先天ABCD1基因異常引發腎上線腦白質失養症等為例，分享中西醫合療，以及精準中草藥治療成果。

八十多歲的蔣先生，是一位在香港經商非常成功的退休企業家，因罹患巴金森病及水腦症，嚴重影響他的生活，在香港、美國四處尋醫，都無法獲改善。直到四年前，在朋友介紹來花蓮慈濟接受治療。現在的他可以回到高爾夫球場，享受揮桿的樂趣，也可正常說話，他在會場指出，這是花蓮慈濟在中西醫合療上的專業、用心與研究成果。

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

縣長徐榛蔚指出，她的親朋也是花蓮慈院中西醫合療的受惠者。

去年夏天，從重度昏迷，幾乎是沒有活命的希望，到三天後手部開始有動作，接著張開眼睛，發出聲音、練習吞嚥，到拄著拐杖艱難抬起腳一步一步的復健，然後一步步一步步地慢慢走，男童安安歷經慈濟全團隊及中西醫合療的努力與陪伴，在三個半月後「走」出醫院。這次他和爸爸走進衛生局，邀請他暱稱「大魔王」的何副院長、「公主」病房副護理長宋景歡，陪他一起以棒球啦啦隊的三振舞律動，大比「讚！讚！讚！」，分享他出院後四個月來的進步。

▲中西醫合療元年啟動大會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆推崇花蓮慈濟中西醫合療成果已是台灣醫界的一大特色。

另外，花蓮縣醫師公會理事長周朝雄醫師分享耳鳴的中西醫治療、診所協會理事長黃啟嘉醫師及花蓮慈院中醫預防醫學中心副主任陳中奎醫師分享糖尿病治療提升疾病治療成效，營養科主任劉詩玉營養師介紹「春夏秋冬」四季養生蔬食。花蓮慈院多年前出版《24節氣輕蔬食》食譜，至今仍很受民眾歡迎。

在會場，衛生局、農業處，以及花蓮慈院營養科中醫部分別展示春夏秋冬節氣適合的當季蔬食及養生膳食，如春天的山藥薏仁粥、夏天的涼拌枸杞小黃瓜、秋天的紅棗銀耳蓮子湯、冬天的麻油老薑猴頭菇；以及養生茶飲如綠意養肝茶、慈濟福慧纖體茶及藥材等，提供與會者體驗飲用，並有營養師及中醫師當場提供諮詢與交流。
 

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