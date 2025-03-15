台中男車停路邊昏迷不醒「身邊留1塊雞排」　緊急送醫搶救中

▲警方在車內發現放有雞排，以為男子是吃雞排噎住導致昏迷。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區警方13日發現光明路上有一輛白色轎車違停，上前查看時駕駛卻毫無反應，已陷入昏迷，趕緊將他送醫搶救。起初警方在車內發現放有雞排，以為男子是吃雞排噎住導致昏迷，但男子母親在臉書社團澄清表示，兒子的雞排「一口都沒動」，醫院也稱警方誤解男子病情，男子經搶救恢復生命跡象，目前正在加護病房觀察。

警方今天上午表示，大甲派出所員警13日巡經光明路段時，在路邊發現一輛白色自小客車違規停車，遂主動上前盤檢，敲擊車窗後駕駛沒有反應，意外發現蔡男（44歲）疑似失去生命跡象，立刻通知救護人員到場，並將蔡男送往光田醫院救治。

由於駕駛座旁的置物箱放有雞排，警方在第一時間誤認蔡男是因吃雞排時，被雞肉卡住呼吸道，導致陷入昏迷；不過稍早醫院指出，有關本案民眾昏倒在駕駛座的事件，實際情況與警方所述有落差，但有關病情屬患者隱私，無法透露。

蔡男的母親也於臉書社團我愛大甲2表示，兒子買的雞排都完整無缺，一口都沒咬，但兒子腦部缺氧太久，目前仍在加護病房觀察。

對此，警方承認有誤解，因同仁第一時間在車內發現雞排，才以為蔡男是吃雞排噎到，當下立即協助通知救護人員，搶救蔡男性命。