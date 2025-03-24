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大陸 大陸焦點 特派現場

吉伊卡哇金飾港開賣排長龍　學生掏3.4萬買六款「非限購會買更多」

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01）

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01，下同）

文／香港01

Chiikawa（吉伊卡哇，下同）近年風靡全港，除了掛飾受歡迎外，每次有聯乘商品時都會迅速售罄，造就「Chiikawa經濟」，為近年有影響力的角色IP（知識產權）之一。周大福與Chiikawa合作推出聯名黃金產品，23日於尖沙咀國際廣場開售，店外排起人龍，開售不足兩小時，4款商品已售罄，中午人龍多達150人，店員截龍，另開隊伍提供預訂服務。

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01）

有大學生花約8000港元（約3.4萬元新台幣）購買6款商品，嘆如非限購，或買更多，所花金錢大部分來自父母，「500蚊自己儲，一萬蚊父母畀（500自己存，一萬跟父母借）」；有家長買金飾給女兒，認為「Chiikawa經濟」比「熊貓經濟」更好，「????家（現在）更Hit」！

周大福23日早10時半於尖沙咀國際廣場售賣第一批與Chiikawa聯名的黃金產品 ，共9款產品，包括6款黃金串飾及3款金章。記者約下午12時到店舖，現場已排起約150人的長龍。店員稱，最早有人上午7時排隊。

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01）

另外，Chiikawa公仔大頭版及全身版串飾於下午12時售罄，過了約40分鐘，再有Usagi全身版串飾及Chiikawa獎章售罄。店員約12時截龍，指之後的顧客只可預訂。

據悉，一條黃金串飾手鏈市價為2100元（港元，下同），一枚金章市價540元。網上資料指出，Chiikawa串飾重約0.9克，獎章重約0.2克。現場所見，排隊購物者大多為港人。

21歲的白先生現就讀大學，他稱今日花費約8000元購買6款商品。因每人限購買3件，他更邀請友人何先生一同購買。他嘆息如非限購，或買全系列商品。他指購買商品的錢大部分來自父母，「500蚊自己儲，一萬蚊父母畀。」

被問為何願意重金購買相關產品，他直言因為喜歡。友人何先生今年25歲，訂購了一枚金章送給女友。白先生及何先生分別於9時及9時半排隊，排約兩小時入店購買。何先生稱，預訂可直接入店選購，因不想等候排隊時間，故選擇預訂。

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01）

40多歲的劉女士稱，料花數千元訂購兩條黃金串飾，一條贈給21歲的女兒作生日禮物，一條留給自己。劉女士稱自己和女兒都十分喜歡Chiikawa，7月女兒將從外國大學回港，想趁她生日時送給她。劉表示今日約12時30才到場，商舖已截止排隊，故選擇訂購，店員稱一個月後到貨。被問認為熊貓產品還是Chiikawa產品更能促進香港經濟，吸引遊客？她表示，「各人喜好不同」，不能一概而論。不過，她自己無購買熊貓產品。

約40歲的王氏夫婦（化名）亦幫14歲的女兒購買禮物，稱上午10時半開始排隊，排約兩小時仍未入店。被問為何現時經濟下滑、金價上升，仍肯花數千元購買黃金產品，王太說，「個女鍾意，佢好沉迷，幾乎所有Chiikawa佢都要。」

他們認為「Chiikawa經濟」或比「熊貓經濟」更吸引，指熊貓好普遍，「成個中國都有」。不過，他們曾購買熊貓商品，稱哪類較好是時間問題，Chiikawa近年非常火爆，熊貓產品則出現多年。

▲吉伊卡哇金飾香港開賣，吸引大批人流排隊瘋搶。（圖／香港01）

20多歲的羅小姐及陳先生是情侶，他們預計花千元購買兩個金章作情侶掛飾。他們本身是Chiikawa粉絲，相較熊貓產品，更支持Chiikawa經濟。

30多歲的吳先生攜日籍女朋友到場排隊購買，未料花費多少，稱需入内知悉產品價錢後才能評論。他們約11時到場，排隊逾一小時仍未入場。相較熊貓產品，他們更支持Chiikawa產品，「Chiikawa為現時熱門IP，而且部分產品為限定版，更能吸引他們購買。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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