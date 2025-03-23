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天氣兩階段變化！周四前晴朗高溫33度　周五變天「低溫下探11度」

▲▼天氣 冬天 炎熱 街頭民眾短袖裝扮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周四前全台各地好天氣。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署預報指出，明（24）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，早晚仍稍涼，日夜溫差大，中部以北高溫上看30度。周五以後新一波東北季風與大陸冷氣團南下，各地降溫，北部下探12度。

氣象署預報員劉沛滕說明，高壓系統籠罩台灣，帶來乾燥晴朗的天氣，明天一直到周四持續回暖，台灣各地、離島晴到多雲，周四（27日）最熱，各地高溫可達30度到33度，不過夜晚清晨仍較涼冷，外出仍要攜帶外套應對溫差。

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劉沛滕提醒，明天天氣仍為溫暖乾燥型態，民眾外出要注意防曬與補充水份。

劉沛滕說，周二起東南風帶來暖濕水氣，台東及恆春半島有零星降雨，周四留意中南部山區有小規模降雨。

▲▼3/23上午。（圖／氣象署）

▲▼周四前各地氣候溫暖穩定。（圖／氣象署）

▲▼3/23上午。（圖／氣象署）

下一波較明顯的天氣變化預計出現在周五與周六。劉沛滕指出，隨著鋒面通過及冷空氣南下，各地轉為短暫陣雨或雷雨型態；北台灣、馬祖率先降溫，其他地區氣溫也開始逐漸下降。

周六起冷空氣增強，台灣北部及東部轉為濕冷型態，中南部也會明顯降溫。劉沛滕說，周六以及下周日（30日）受冷空氣與水氣影響，中部以北、宜蘭及金門氣溫剩12度到15度，南部、花東及澎湖有16度到18度，馬祖下探11度；中部以北、東半部地區，南部山區及澎金馬容易下雨。

氣象署表示，春季天氣變化快速且明顯，本周又是乍暖還寒的天氣型態，民眾應多留意氣象署的最新天氣預報。

▲▼3/23下午。（圖／氣象署探供）

▲周四前好天氣，周五變天。（圖／氣象署提供）

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