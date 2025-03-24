金門林兜田野大火「緊鄰民宅」　消防急佈水線阻絕延燒畫面曝

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門金湖鎮林兜附近發生田野火警，消防獲報後阻止延燒，現場燃燒面積約150平方公尺，所幸無人員傷亡及財產損失，而當時的搶救畫面也曝光。

▲金門林兜民宅旁田野火警，消防局快速撲滅成功阻隔延燒。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局指出，23日14時52分接獲民眾報案，指稱金湖鎮林兜附近發生田野火警且緊鄰民宅。指揮中心立刻派遣第二大隊金湖分隊各式消防車共計5車10人及義消前往搶救，火勢於15時03分即撲滅，成功阻止延燒，現場燃燒面積約150平方公尺，所幸無人員傷亡及財產損失。

消防局金湖車組抵達後，現場為雜草燃燒且緊鄰民宅，現場指揮官大隊長指示所屬佈署兩水線進行搶救，整起火警歷時約11分鐘，在強力水線攻擊下順利撲滅火勢；為避免風勢造成現場火勢複燃，消防車組持續出水進行地毯式殘火處理，經確認無複燃跡象後，始完成本次救援返隊待命。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，使用火源時應謹記人離火熄，切勿任意燃燒雜草及垃圾、傳統掃墓祭祀時謹記4不2記得：「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放，記得滅餘燼、記得收垃圾」，以減少人員傷亡及財物損失。也呼籲鄉親發現災害發生時，在確保自身安全下，務必儘速撥打119爭取黃金救援時間，將損失降到最低。