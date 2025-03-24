走錯棚？民眾黨找他宣講　上台批預算刪減：吳春城做了最壞示範

▲台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇。（翻攝自民眾之聲YT頻道）

圖文／鏡週刊

台灣民眾黨昨（23）日舉辦「人民要當家！ 全民問政，撥亂反正！」宣講活動，不過就在過程中，「台灣公務革新力量聯盟」常務理事朱智宇上台演講時，提到去年至今預算刪減上的看法，呼籲民眾應要比立委，對於預算的凍刪、分配更加敏感，而這也涉及到全台灣的公務人員，在執行工作上面，到底是不是基於專業的工作，還是滿足了個別委員的需求？「吳春城前委員在這上面，做了最壞的示範」。

民眾黨昨於新北市板橋車站舉辦「人民要當家！ 全民問政，撥亂反正！」宣講活動，特別找來朱智宇上台提到基層公務員，對於去年至今預算刪減上的看法。他強調，既然是人民要當家，我們就更應直接面對現在因預算凍刪所帶來的各項影響，以及支持的政黨立委透過各位賦予的支持，最後只是滿足自己的利益，並不是基於專業所推動的政策，但影響的卻是預算的分配以及公務體系的量能，對第一線公務員而言，業務費的刪減，是真的讓計畫無法執行，日常執行業務困難的問題。

朱智宇還說道，在這一次的預算刪減當中，有非常多的預算刪減，是沒有經過充分討論的。像是有些政黨（國民黨）說，因為（勞保局）蒸飯箱無法開放給民眾使用，所以刪了2億；甚至還看到，國民黨的立委（王鴻薇），因消防員的戰術頭盔刪減了1億多的預算，他指出，這是許多民間團體在背後推動執行的結果。「我們要問的是，如果是真的基於科學理性問政的專業底下，我們是不是應該好好地來談說，這個預算刪減是否對人民有影響，才是真正的人民當家作主，或者是民進黨講的『人民是頭家』」。

朱智宇更強調，今天的預算刪減，影響到的絕對不會是國會裡的113個立法委員，而是在現場各位、在大太陽底下坐在這邊聽著我們發言、了解台灣社會議題的公民，預算的刪減對我們的影響會是最直接的，「我由衷的希望在場各位可以了解，做出決定的立委，他擁有的待遇及社會地位，不會如各位直接受到預算凍刪的影響，我們應該要比起立委，對於預算的凍刪、分配更加敏感。」這也涉及到全台灣的公務人員，在執行工作上面，到底是不是基於專業的工作，還是滿足了個別委員的需求？「吳春城前委員在這上面，做了最壞的示範」，希望大家對於預算的刪減與分配，我們更是要謹慎來看待，「我們才能夠真正落實，新政治的未來，謝謝各位。」



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