再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

▲川普是2028年美國總統大選熱門人選。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任總統川普是美國史上第2位非連續任期的總統，許多人都建議他應該要參選2028年總統大選，儘管美國憲法規定任何人不得擔任超過2屆總統。如今英國博弈網站威廉希爾（William Hill）數據顯示，川普是2028年美國總統大選第二熱門人選。

Newsweek報導，博弈網站威廉希爾數據顯示，川普贏得2028年美國總統大選的賠率為5/1（16.7%），僅次於副總統范斯的5/2（28.6%）。其他結果顯示，緊追在後的是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.），賠率為9/1（10%），賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）為9/1（10%），加州州長紐松（Gavin Newsom）為10/1（9.1%）。

川普曾多次開玩笑稱，他的總統任期最終可能超過2屆；前白宮資深顧問班農（Steve Bannon）近期宣稱，川普將在2028年再次競逐總統大選。

只不過依據美國憲法第22條修正案，任何人不得當選美國總統超過2次。博弈網站威廉希爾發言人指出，廢除憲法第22條修正案將是個艱難的過程，但川普可能會想嘗試。不過有政治科學家認為，認為可能修憲讓川普再次參選的想法是 「純粹的MAGA幻想」。