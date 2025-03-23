　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普是2028年美國總統大選熱門人選。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國現任總統川普是美國史上第2位非連續任期的總統，許多人都建議他應該要參選2028年總統大選，儘管美國憲法規定任何人不得擔任超過2屆總統。如今英國博弈網站威廉希爾（William Hill）數據顯示，川普是2028年美國總統大選第二熱門人選。

Newsweek報導，博弈網站威廉希爾數據顯示，川普贏得2028年美國總統大選的賠率為5/1（16.7%），僅次於副總統范斯的5/2（28.6%）。其他結果顯示，緊追在後的是川普長子小唐納（Donald Trump Jr.），賠率為9/1（10%），賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）為9/1（10%），加州州長紐松（Gavin Newsom）為10/1（9.1%）。

川普曾多次開玩笑稱，他的總統任期最終可能超過2屆；前白宮資深顧問班農（Steve Bannon）近期宣稱，川普將在2028年再次競逐總統大選。

只不過依據美國憲法第22條修正案，任何人不得當選美國總統超過2次。博弈網站威廉希爾發言人指出，廢除憲法第22條修正案將是個艱難的過程，但川普可能會想嘗試。不過有政治科學家認為，認為可能修憲讓川普再次參選的想法是 「純粹的MAGA幻想」。

►川普2028年再拚連任？　美國憲法1規定：幾乎不可能

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
平野惠一賽前凝重　指出球員練習漏洞：還不是在場上耍帥的時候
詐騙65億遭逮！台積電前工程師　2戶新成屋沒住過淪法拍
離奇意外　男卡在樹上死亡
快訊／15歲少年溺水失蹤　緊急搜救中
台人7天被詐18億！詐騙手法第1名「騙走10億多」
同個派出所！2年2警自轟亡　三重分局：很不幸發生憾事
童年「最強餅乾」大縮水！照片一曝大票嘆空虛：好久沒買了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

美國將撤銷53萬4國移民合法身分　下令4月24日前離境

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

拿到身分證就閃人！越南新娘在韓離婚率「13年來最高」　改嫁同胞

以色列轟炸黎巴嫩7死40傷　停火協議以來最大衝突

高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

密集恐懼！義濱海小鎮「蠓蟲入侵」　居民出不了門超崩潰

美國將撤銷53萬4國移民合法身分　下令4月24日前離境

以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持

中國傳擬派兵加入「烏克蘭維和行動」　歐盟外交官：很微妙

拿到身分證就閃人！越南新娘在韓離婚率「13年來最高」　改嫁同胞

以色列轟炸黎巴嫩7死40傷　停火協議以來最大衝突

高空便祕！他上廁所到一半　遭機長破門拖走「被迫露鳥」

女懷雙胞胎流產！英男「看孕肚堅持就醫」驚揭騙局　她遭判刑6月

特力屋辦理現金增資每股38元　目標3年內IPO

一塊肉肉不夠！歐告散步「出場費漲價」　加碼點心才肯動

平野惠一賽前凝重　指出球員練習漏洞：還不是在場上耍帥的時候

2025年祀典興濟宮春祭祝聖大典登場　人間國寶陳啓村參與盛會

兩根橡皮筋就行！輕鬆編出浪漫仙氣公主頭

羅東男求復合和女友口角　拿球棒敲娃娃機店玻璃門！涉2罪慘了

突襲「綜藝大哥」緋聞女友家！呂文婉睹驚人一幕　波霸女星爆料下場糗

張景嵐「談戀愛都AA制」　自認最怕2件事：必須捍衛話語權

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

庫克訪陸　坦言用過DeepSeek：很棒！

#台中 #清水大樓 崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

K奶健身教練又出新招　男學員練腹肌「埋首蜜臀」

噁男「強插母馬」認性侵　法官：立刻監禁

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

更多熱門

相關新聞

機長「忘帶護照」　全機中途折返

機長「忘帶護照」　全機中途折返

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

賴清德對中強硬表態　外媒：爭取川普支持

賴清德對中強硬表態　外媒：爭取川普支持

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

關鍵字：

川普2028美國總統大選美選William Hill北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

佩甄願意和老公3P

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

97萬老濕姬認了被騙裸照！

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面