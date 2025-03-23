不服科技監控！李文娟、端木正提抗告遭高院駁回

▲李文娟。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

李文娟、端木正涉及柯文哲政治獻金案，北院2月間裁定以個案手機定期報到的科技設備監控8個月。李文娟、端木正提起抗告，高院認為2人有繼續科技設備監控必要性，裁定駁回。

台北地檢署偵辦前民眾黨主席柯文哲政治獻金案，認定木可公司董事長李文娟涉及公益侵占、違反商業會計法等罪，會計師端木正涉及偽造文書等罪，去年12月間起訴2人，目前正由台北地方法院審理中。

檢察官在偵查期間諭令李文娟、端木正各以新台幣150萬元、100萬元交保，均限制出境、出海8個月，另自去年8月15日至今年2月14日接受以個案手機定期報到的科技設備監控後免予羈押。北院在期限屆滿前，裁定2人自2月15日起繼續科技設備監控8個月。

▲端木正。（圖／記者劉昌松攝）

李文娟認為，她所涉犯罪刑度不高，有緩刑宣告的高度可能，實無棄保潛逃必要，堪認具保、限制出境、出海等強制處分已足以杜絕逃往境外的風險，沒有再施以科技設備監控的必要，原裁定違反比例原則，提起抗告。

端木正也表示，他涉及並非重罪，且有年邁母親需要照顧，2名子女均在台灣，過去長達30餘年均在台灣工作，實無可能棄事業及家人不顧而潛逃海外，原裁定未加詳查，應有違誤，提起抗告，請高院撤銷原裁定。

台灣高等法院指出，被告2人均有相當的經濟能力能在海外生活，況且台灣四面環海，增加偷渡出海潛逃的危險，就司法實務經驗來看，縱使被告提出具保金、限制住居、及限制出境、出海，仍有在國內逃亡，甚至不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境，導致案件無法續行或執行。

高院表示，「個案手機」定期報到的科技設備監控，主要是要被告以手機的拍照功能進行定期線上報到，取代過去需親赴指定機關（如派出所）報到的不便，相較於「電子腳環」、「電子手環」，對於被告的自由權、隱私權生活干預程度可謂相當輕微，原裁定並無違法或不當，因此裁定駁回抗告確定。