　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，疑似忘記回家路呆立路旁，龍潭警方據報到場協助返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，疑似忘記回家路呆立路旁，龍潭警方據報到場協助返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區邱姓老翁昨（21）日上午獨自柱著拐杖出門散步，直至中午欲返家卻忘記回家路，蹲坐路旁喃喃自語，路人見狀後報警處理，龍潭警分局員警到場，發現邱翁身上未有任何證件且無法說出住家地址，口中僅反復說著「501」數字，員警研判可能與居住地址有關，攙扶其坐上巡邏車沿路尋找，終於發現中正路三坑段有「501」巷，邱翁頓時想起就住在這裡，員警順利將其平安送返住家。

龍潭警分局石門派出所警員王耀民與張貴淵，昨天中午接獲民眾報案指稱，龍潭區三坑國小前有名年逾八旬老翁疑似身體不適呆坐路旁，員警趕往現場查看，發現老翁蹲坐路旁喃喃自語，警員詢問其姓名身分與住址，但老翁僅會說客語且無法表達正確住處，由於身上未攜帶任何證件，口中僅一再重複「501」數字這個數字，員警研判該數字可能與居住地址有關，攙扶其坐上巡邏車，沿轄區道路尋找，但沿途住戶均稱不認識老翁。

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，龍潭警方順利送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，龍潭警方順利送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隨後巡邏車經過中正路三坑段「501」巷標誌時，員警將巡邏車轉進巷內，老翁竟脫口而出「就是這裡」，員警在巷內挨家挨戶詢問，最後順利將其送返巷底住處，老翁兒子見到警方護送老父回來感激不已，強調父親姓邱，已高齡81歲，有些許失智狀況且身體狀況不佳，早上吃完早餐出門散步卻遲遲未返家吃飯，家人欲出門尋找時，發現熱心員警已平安送回老父，非常感謝熱心員警協助。

龍潭警分局分局長鄭文銘提醒，家中如有長者或需照顧成員，請盡量給予關懷陪伴，並儘量陪同出入，或可向社會局申請安心手鍊，配帶能辨識身分手環或項鍊，以防走失忘記回家路。

 【更多新聞】

色保全約少女上摩鐵兩度性侵！她找徵信社求援　重判4年8月

桃園龜山「平頭怪叔」搭訕還拉女學生書包　性騷擾罪送辦

►桃園2漁會選舉投票完成　2週後選出理監事

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／長榮班機傳「旅客身體不適」！緊急折返曼谷
連地圖也找不到的「謎之城」！狂吸2220萬人點閱　真相傻眼
這群人尼克老婆「遇捲款落跑」　怒公開店家
朴寶劍《苦盡》消失了！官方正式給答案
年輕女BMI正常卻體脂38%！醫揭「泡芙人」成因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

總統賴清德蒞臨台東天后宮　蔡學良母陳情被架離

台灣觀光100亮點公布　台東5大景點入選

全原運台東代表隊再傳捷報　郭婞淳勇奪舉重金牌

清明防火不鬆懈　南消七大無人機全面巡查

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

台鹽董事長丁彥哲為職棒熱身賽開球　號召300眷屬挺棒球

垃圾分類新措施！　嘉義市破袋稽查行動全面展開

嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

總統賴清德蒞臨台東天后宮　蔡學良母陳情被架離

台灣觀光100亮點公布　台東5大景點入選

全原運台東代表隊再傳捷報　郭婞淳勇奪舉重金牌

清明防火不鬆懈　南消七大無人機全面巡查

台東親子口腔健康嘉年華登場　衛生局呼籲從小養成潔牙習慣

男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

「來自大武山的禮物」木雕　為春潮集拉開序幕

台鹽董事長丁彥哲為職棒熱身賽開球　號召300眷屬挺棒球

垃圾分類新措施！　嘉義市破袋稽查行動全面展開

嘉義市首推智慧交通控制系統　AI科技引領交通管理新時代

蔡學良母闖管制區陳情被警架離　賴清德得知立刻下令「安排見面」

Junior娶林萱瑜半年「被虧面相不同」　曬照笑：結個婚殺氣都沒了

長榮班機傳「旅客身體不適」！緊急折返曼谷

中壢監理站驗車刁難「手摸測溫20秒」　哈雷車主燙出2水泡要告了

BTS柾國還在當兵「84億HYBE股票被盜」！　嫌犯疑是自己人

直擊／Linda消失螢光幕10年「罕見公開現身」！　43歲絕美0修圖近照曝

林立猛打賞、林泓育2打點　樂天5投合力3比0完封兄弟

「多金帥老公尺寸超小」常弄濕床單　F奶人妻崩潰：懷念前男友

川普政府急了！砸10億搶救蛋荒　數億顆雞蛋將進口美國

全台最美漁市場3度開幕！陳其邁訪美回台變吃貨　冰淇淋、BBQ通殺

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

地方熱門新聞

警消協尋失蹤女　最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

南科奇美醫院興建工程動土雲嘉南最大醫療體系進駐南科園區

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

2025桃園彩芋季329登場　新建觀景平台等設施

台東某幼兒園疑似虐童　縣府：絕不姑息

鹿草美食文化　體驗慢遊氛圍與農業發展

警方台3線313.5K處增設測速趕　防制交通事故

走完全程抽I PHONE　3 ／22花蓮太平洋公園集合

涮樂和牛羅東店疑爆食物中毒　15客上吐下瀉

南投衛生局邀請諮商心理師和療癒犬開課協助藥癮者

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

更多熱門

相關新聞

3兄妹貪玩離家卻走失　暖警協助護送返家

3兄妹貪玩離家卻走失　暖警協助護送返家

桃園市龍潭區中豐路上某超商昨（22）日傍晚，店員發現座位區有3名年稚齡孩童趴著休息，因許久未見家長身影，店員擔心有安全疑慮因此報警求助，員警到場詢問後發現，3名孩童為兄妹關係，上午趁懷孕的媽媽不注意之際偷偷溜出家門，到下午時因體力不支才到超商休息，員警發現3名孩童都餓壞了，自掏腰包請吃麵包熱食與飲料，讓孩童吃飽後護送返家，媽媽對員警及時送回名年幼孩子感謝再三，由於媽媽獨自照料3名幼童，父親則在外工作賺錢，警方已通報市府社會局介入關懷，提供必要協助。

失智男向小吃攤乞食　警供宵夜送返家

失智男向小吃攤乞食　警供宵夜送返家

百歲人瑞大雨中摔倒　警神救援護送返家

百歲人瑞大雨中摔倒　警神救援護送返家

桃園阿北想玩水闖基隆管制區　警送他回家

桃園阿北想玩水闖基隆管制區　警送他回家

身障男迷途蹲坐路旁　暖警護送返家

身障男迷途蹲坐路旁　暖警護送返家

關鍵字：

失智翁忘記回家路501數字龍潭暖警護送返家

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／Andy突PO全黑底圖！

97萬老濕姬認了被騙裸照！

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

已逝雪莉親哥不忍了！連2貼文「開砲金秀賢」痛罵：你要從高處掉下來了

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

散布武統被驅！小微嗆「我一個婦女喊一喊台灣就害怕了」

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

台南「63年明星私校」確定熄燈！　剩餘財產清算

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面