男迷途只記得數字「501」　桃園暖警破解密語...送他回家

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，疑似忘記回家路呆立路旁，龍潭警方據報到場協助返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區邱姓老翁昨（21）日上午獨自柱著拐杖出門散步，直至中午欲返家卻忘記回家路，蹲坐路旁喃喃自語，路人見狀後報警處理，龍潭警分局員警到場，發現邱翁身上未有任何證件且無法說出住家地址，口中僅反復說著「501」數字，員警研判可能與居住地址有關，攙扶其坐上巡邏車沿路尋找，終於發現中正路三坑段有「501」巷，邱翁頓時想起就住在這裡，員警順利將其平安送返住家。

龍潭警分局石門派出所警員王耀民與張貴淵，昨天中午接獲民眾報案指稱，龍潭區三坑國小前有名年逾八旬老翁疑似身體不適呆坐路旁，員警趕往現場查看，發現老翁蹲坐路旁喃喃自語，警員詢問其姓名身分與住址，但老翁僅會說客語且無法表達正確住處，由於身上未攜帶任何證件，口中僅一再重複「501」數字這個數字，員警研判該數字可能與居住地址有關，攙扶其坐上巡邏車，沿轄區道路尋找，但沿途住戶均稱不認識老翁。

▲桃園市邱姓八旬翁昨天獨自拄著拐杖出門散步，龍潭警方順利送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

隨後巡邏車經過中正路三坑段「501」巷標誌時，員警將巡邏車轉進巷內，老翁竟脫口而出「就是這裡」，員警在巷內挨家挨戶詢問，最後順利將其送返巷底住處，老翁兒子見到警方護送老父回來感激不已，強調父親姓邱，已高齡81歲，有些許失智狀況且身體狀況不佳，早上吃完早餐出門散步卻遲遲未返家吃飯，家人欲出門尋找時，發現熱心員警已平安送回老父，非常感謝熱心員警協助。

龍潭警分局分局長鄭文銘提醒，家中如有長者或需照顧成員，請盡量給予關懷陪伴，並儘量陪同出入，或可向社會局申請安心手鍊，配帶能辨識身分手環或項鍊，以防走失忘記回家路。