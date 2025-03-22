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桃園2漁會選舉投票完成　2週後選出理監事

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，農業局長陳冠義到漁會投票所視察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，農業局長陳冠義到漁會投票所視察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市114年度漁會屆次改選投票昨夜於今（22）日舉行，投票時間由上午9時至下午2時止，順利完成投開票作業。府農業局指出，參與漁會改選為桃園區及中壢區2漁會，具投票權會員總人數約5千人，總投票人數有2700人，順利選出小組長19人、副組長2人，會員代表50人，合計71人。預計2週後召開會員大會，選出漁會理監事，並於4月初召開理監事會選出新任理事長及常務監事，再由理事會聘任新任總幹事，整個漁會改選才算告一段落。

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，農業局副局長黃玉詩視察投票所作業情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，農業局副局長黃玉詩視察投票所作業情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市農業局長陳冠義今天率領農業局副局長黃玉詩等相關主管，前往漁會選舉各投開票所視察投票情形，並向漁會選務工作人員表達關心慰問之意，期許各投開票所作業能順利完成。

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，下午2時後進行開票作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，下午2時後進行開票作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

下午投票作業結束後，局長陳冠義表示，桃園市2區漁會順利完成，投票秩序大致良好，其中桃園區漁會投票率為61.53%，中壢區漁會則為45.95%，這次當選會員代表將於2週後召開會員代表大會，再選出漁會理事、監事，並於4月初召開理事會及監事會，選出理事長與常務監事，並由理事會聘任總幹事，整個漁會改選才算告一段落。

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，投票後進行開票作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市今天舉辦桃園區與中壢區漁會選舉投票，投票後進行開票作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳冠義強調，透過漁會改選，選出優秀漁民代表進入漁會，為漁民發聲與提升漁民福祉，桃園市政府本持公平、公開、謹慎原則，依法輔導漁會完成改選工作任務，持續推廣拒絕賄選及公平公正理念與營造乾淨選風，共同推動桃園漁業及漁港發展，為桃園市民提供最優質漁獲產品。

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