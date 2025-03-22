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連熱5天高溫飆34度　下周五「鋒面掃全台」轉濕冷

▲▼明起暖熱如夏到下周四，最高溫飆34度，下周五變天變冬天，最低溫探12度。（圖／氣象署提供）

▲明起暖熱如夏到下周四，下周五大降溫。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

今（22日）各地天氣穩定，暖熱如夏。中央氣象署指出，明起到下周四（27日）各地大致是晴到多雲，氣溫逐日回升，下周三、四西半部高溫都在30度以上，中南部更上看34度，下周五因鋒面通過加上冷空氣南下，各地轉為濕涼，溫差超過10度，請民眾留意天氣變化。

今天各地天氣穩定，高雄與台南更出現近30度高溫。氣象署預報員林定宜指出，明天起到下周四各地大致是晴到多雲的穩定天氣，台東及恆春半島有零星短暫雨，下周四中南部山區也有零星短暫陣雨。

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不過，下周五（28日）因為鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部與東北部轉為濕冷。林定宜表示，全台都有降雨機會，西半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。下周六同樣是濕冷天氣，在東北季風或冷氣團影響下，加上水氣偏多，除了南部平地為多雲，其他地區都可能降雨。

另外，高山是否降雪，林定宜說，要觀察冷空氣與水氣是否結合，目前資料顯示降雪機率偏低。

▲▼明起暖熱如夏到下周四，最高溫飆34度，下周五變天變冬天，最低溫探12度。（圖／氣象署提供）

▲下周四前各地天氣穩定，下周五轉濕冷。（圖／氣象署提供）

至於氣溫部分，林定宜說明，明天起各地氣溫逐日回升，感受偏暖熱，明天中南部高溫約28度，其他地區24至26度，下周一、二各地高溫再往上回升1到2度，下周三、四各地暖熱如夏，中南部高溫約32至34度，其他地區也有30度左右高溫。但下周五隨鋒面通過與冷空氣南下，北台灣轉為濕冷，其他地區氣溫也下滑，北台灣高溫剩下23度，低溫15度，溫差超過10度。

林定宜指出，下周六持續受到東北季風或冷氣團影響下，北部、東北部低溫下探13度，沿海空曠或近山區約12度，其他地區低溫約15至18度。至於冷空氣是否會達到強烈大陸冷氣團的強度，則還要再觀察。

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