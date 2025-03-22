偽造IG截圖！家寧律師「3點反擊了」不移除就提告

▲家寧透過律師聲明，並無回應網友私訊。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）



網搜小組／劉維榛報導

近日有網友自稱，免費邀請家寧上正音班，但得到「你們這些酸民，在（應為再）胡說八道，我會一一提告」的回覆。對此，家寧委託的理鴻法律事務所發出最新聲明，與事實完全不符，相關截圖皆屬偽造，並呼籲移除內容，否則會代替張女士提出刑事告訴。

理鴻法律事務所於今（22日）下午發出最新3點聲明，指出網路上的截圖回覆，其與事實完全不符，且相關截圖皆屬偽造，「張家寧女士從未回應，亦未曾委請本所蒐證或對任何私訊之網友提告。敬請外界勿受少數不肖網友散布之不實訊息誤導。」

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▲有網友偽造對話。（圖／翻攝Threads）



理鴻法律事務所也強調，惡意偽造的對話截圖，其行為已構成刑法偽造文書及加重誹謗等刑事犯罪，呼籲網友停止相關行為，並移除內容，「否則本事務所將代張家寧女士提出刑事告訴，追究其犯罪行為。」

最後，理鴻法律事務所呼籲，各界維持理性討論，勿逾越法律界限。

全文如下：

一、有關少數網友於網路社群平台表示其於私訊本所當事人張家寧女士後，收到謾罵、威脅提告等回覆，其與事實完全不符，且相關截圖皆屬偽造。對於網友之批評或謾罵訊息，張家寧女士從未回應，亦未曾委請本所蒐證或對任何私訊之網友提告。敬請外界勿受少數不肖網友散布之不實訊息誤導。

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二、就少數網友惡意偽造與張家寧女士間之對話截圖，其行為已構成刑法偽造文書及加重誹謗等刑事犯罪。在此呼籲相關人士立即停止上開不法行為，並移除一切偽造之內容，否則本事務所將代張家寧女士提出刑事告訴，追究其犯罪行為。

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三、就本次事件，本所及當事人皆尊重各界之意見表達，惟請各界維持理性討論，勿逾越法律界限。

▼理鴻法律事務所聲明。（圖／翻攝自Facebook／理鴻法律事務所KAL Attorneys at Law）