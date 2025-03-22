清水大樓崩塌驚悚畫面曝！沙塵瞬間淹沒街道　路人驚嚇狂倒退

記者鄧木卿／台中報導

台中清水區中興街一棟近50年老舊大樓的5、6樓，今（22）日凌晨1點40分突然塌陷，崩塌的水泥石塊引起住戶恐慌，所幸無人傷亡。而意外發生瞬間畫面曝光，坍塌帶來的大片灰塵直噴屋外，飄過街道，一度淹沒路邊監視器，有如沙塵暴侵襲，1名路人原本好奇觀望，發現灰塵直撲而來，嚇得連忙後退。

▲▼清水大樓崩塌驚悚畫面曝光，沙塵直噴淹沒街道，路人驚嚇狂倒退。（圖／民眾提供，下同）

這棟大樓的5、6樓水泥石塊突然崩塌，轟隆隆作響，有如地震；住在4樓的王先生當時在看電視，感覺搖晃好多下，屋外全是灰塵，有住戶嚇得睡不著覺，連忙奔出；住在2樓有30年的林小姐卻說，她睡得很熟，沒什麼感覺，還說捨不得搬家，整棟13戶、居民35人疏散完畢，沒人受傷，其中9戶26人送旅館安置、依親1戶1人、另有3戶計8人返回原屋續住。

都發局長李正偉表示，大樓長期被海風吹襲以及滲水，4樓、5樓鋼筋裸露鏽蝕，混凝土剝落，導致崩塌，從3樓部分住戶的樑柱有用鋼板或木板包覆預作防範，以及4樓往5樓樓梯逃生口封閉，顯示住戶早就知情，但市府都沒有收到結構受損的通報；至於結構體部份，相關砂子含量是否有氯離子過高情形，也就是俗稱的海砂屋，尚須取樣調查釐清。

李正偉說，明天會先以長臂抓斗清除5、6樓層塌陷的水泥石塊，減少4樓樓板載重，接著將評估整棟大樓是補強改善、拆除重建或是都市更新。