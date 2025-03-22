台大QS世界排名「目標挺進前30強」　校長：成為華人最好大學

▲台大校長陳文章立下目標，希望台大在世界大學排名進入前30名。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大身為國內高教龍頭，世界排名備受關注。針對QS、THE兩項世界大學排名，台大校長陳文章今（22日）提出目標，目前台大排名為第68名、第172名，希望2028年時台大在QS可進入50名內，並透過每4年檢視一次台大狀況，讓台大邁向華人世界最好的大學，未來目標是QS或THE的世界排名能進步到30名內。

包括英國高等教育調查機構QS、英國「泰晤士高等教育（THE）」特刊，每年都會公布世界大學排名。台大身為國內高教龍頭，世界排名備受各界關注。根據QS、THE最新排名，台大世界排名分別為第68名、第172名。台大校長陳文章今天在校務會議定下目標，希望成為華人世界最好大學。

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陳文章表示，台大在QS 2024排名部分，共有6 個學科排名前50、32個學科排名前100、44個學科上榜，5大主領域進入前100名，台大也擬定20年QS或THE排名指標，希望2028年在QS世界大學排名能進入全球前50，另外至少80%學科（44個）進入前100名，已經在100名內學科的則繼續保持卓越，爭取更高的排名，希望1個主領域進入前50名。

不過，陳文章也坦言，台大國際排名指標上，包括國際學生與教師、國際聲望調查部分相對不利，這也不太容易改變，所以台大會與北京清華大學、香港大學、新加坡國立大學進行綜合評比，並且每4年檢視一次台大狀況。

陳文章表示，台大也正在研擬評比事項，包括「具世界影響力的學術研究成果、培育出不同專業的領袖人才、具全球影響力的產學合作成果、蘊育指標性新創公司及獨角獸、領先的永續發展指標(SDG)、校友及師生成就傑出且具高度社會影響力」等項目，預計6月校務會議上會提出更詳細內容，未來目標是台大在QS或THE排名能進步至30名內。