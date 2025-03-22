溫馨花海！嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

▲▼ 嘉義榮院內黃花風鈴木綻放，花況繁盛極具療癒力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院院區內的黃花風鈴木迎來盛開季節，金黃花海在藍天映襯下，成為醫院最美的風景。許多前來就診的民眾、陪病家屬、護理之家住民長者，紛紛駐足欣賞，感受大自然賦予的療癒能量，讓醫療場所的氣氛增添一份溫馨與活力。

嘉義榮院副院長蔡政翰表示，。副院長蔡政翰指出，嘉義榮院近年來致力於打造友善就醫環境，不僅提供高品質的醫療照護及人文關懷，也透過整體空間綠化與藝文陳展，使院區更具溫度，每年春天院區內的黃花風鈴木盛開，停車場、醫療大樓、護理之家及急診室外綻放滿樹金黃，象徵蓬勃的生命力;病患、高齡榮民（眷）及家屬在就診或陪病時，能透過這片金黃色花海感受到大自然帶來的放鬆與療癒；員工在午休時也能走出辦公室，在花海下漫步，在繁忙的工作中獲得片刻舒緩。

陪病家屬陳小姐分享，在醫院陪伴高齡86歲生病的父親時，心情一直很緊繃，也沒有太多機會外出放鬆，但嘉榮醫療大樓外的黃花風鈴木正好盛開，從病房望出去，一片金黃色花海映入眼簾，讓父親和家人都感到心情愉悅，氣氛也變得輕鬆許多。陳小姐說到，父親甚至願意嘗試在院區內散步復健，感受春天的氣息。

嘉義榮院院長陳正榮表示，未來除了精進醫療照護，也會持續推展人文關懷與環境綠化，讓嘉榮不只是醫療場域，更是一個能讓身心舒展的友善環境，讓榮民(眷)長者及病患，陪病家屬，護家住民，以及辛勤的醫護人員，都能在充滿自然生機的環境中，感受到安心與療癒的正向力量。