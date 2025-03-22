　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

溫馨花海！嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

▲▼ 嘉義榮院內黃花風鈴木綻放醫護與鄉親共享大自然療癒力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

▲▼ 嘉義榮院內黃花風鈴木綻放，花況繁盛極具療癒力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總嘉義分院院區內的黃花風鈴木迎來盛開季節，金黃花海在藍天映襯下，成為醫院最美的風景。許多前來就診的民眾、陪病家屬、護理之家住民長者，紛紛駐足欣賞，感受大自然賦予的療癒能量，讓醫療場所的氣氛增添一份溫馨與活力。

嘉義榮院副院長蔡政翰表示，。副院長蔡政翰指出，嘉義榮院近年來致力於打造友善就醫環境，不僅提供高品質的醫療照護及人文關懷，也透過整體空間綠化與藝文陳展，使院區更具溫度，每年春天院區內的黃花風鈴木盛開，停車場、醫療大樓、護理之家及急診室外綻放滿樹金黃，象徵蓬勃的生命力;病患、高齡榮民（眷）及家屬在就診或陪病時，能透過這片金黃色花海感受到大自然帶來的放鬆與療癒；員工在午休時也能走出辦公室，在花海下漫步，在繁忙的工作中獲得片刻舒緩。

▲▼ 嘉義榮院內黃花風鈴木綻放醫護與鄉親共享大自然療癒力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

陪病家屬陳小姐分享，在醫院陪伴高齡86歲生病的父親時，心情一直很緊繃，也沒有太多機會外出放鬆，但嘉榮醫療大樓外的黃花風鈴木正好盛開，從病房望出去，一片金黃色花海映入眼簾，讓父親和家人都感到心情愉悅，氣氛也變得輕鬆許多。陳小姐說到，父親甚至願意嘗試在院區內散步復健，感受春天的氣息。

嘉義榮院院長陳正榮表示，未來除了精進醫療照護，也會持續推展人文關懷與環境綠化，讓嘉榮不只是醫療場域，更是一個能讓身心舒展的友善環境，讓榮民(眷)長者及病患，陪病家屬，護家住民，以及辛勤的醫護人員，都能在充滿自然生機的環境中，感受到安心與療癒的正向力量。

▲▼ 嘉義榮院內黃花風鈴木綻放醫護與鄉親共享大自然療癒力 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名電商無預警倒閉！欠債400萬　北市法務局發消費警訊
Andy退租10年套房「翻出家寧1物」　網鼻酸刷一排加油
院長猝逝！高雄62年老牌醫院宣布熄燈
Andy哭了！求觀眾「不要再抖內我」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網友發失蹤警訊警消協尋　女子最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車載來整車遊客狂採好康

溫馨花海！嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

嘉義台3線新增固定速限桿　警方強化防制超速

鹿草街區美食文化探訪　體驗慢遊氛圍與農業發展

無人機燈光秀震撼視覺效果，吳鳳科大校慶展現辦學特色

桃園加強土壤及地下水污染業者自主管理　維護土地健康

ㄧ顆10元！桃園農友開放高麗菜自採　歡迎來體驗

桃園橫山書藝館3／22起「當下．朱振南書藝展」　機場之歌原作首展　

2025桃園彩芋季329亮麗登場　新建罐子埤觀景平台等設施

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#金瓜石 220公斤 #金磚 「身價飆漲 #7億 」 錢錢味超濃！民眾搶摸

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

網友發失蹤警訊警消協尋　女子最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車載來整車遊客狂採好康

溫馨花海！嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

嘉義台3線新增固定速限桿　警方強化防制超速

鹿草街區美食文化探訪　體驗慢遊氛圍與農業發展

無人機燈光秀震撼視覺效果，吳鳳科大校慶展現辦學特色

桃園加強土壤及地下水污染業者自主管理　維護土地健康

ㄧ顆10元！桃園農友開放高麗菜自採　歡迎來體驗

桃園橫山書藝館3／22起「當下．朱振南書藝展」　機場之歌原作首展　

2025桃園彩芋季329亮麗登場　新建罐子埤觀景平台等設施

碗盤、馬克杯破了怎麼丟？　環保局曝正解：丟錯最高罰6000

中國AI機器人再加一！騰訊混元T1正式推出　官方自稱勝過DeepSeek

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」發現後立刻炒他魷魚

泰國總理親自主持「ODOS夏令營計畫」　我駐泰公使董思齊：歡迎泰國學子赴台交流

「綠茶＋紅茶」止咳神飲爆紅！飲料店真的出了：神秘伯配方

網友發失蹤警訊警消協尋　女子最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

蘭嶼雙獅岩驚傳2釣客落海「朋友目睹嚇傻」　將派直升機搜救

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車載來整車遊客狂採好康

14個「內耗習慣」讓生活一團糟！她從人生全毀→百萬暢銷作家

趙露思微博突狂退追「200多刪到剩3個」！　惹網憂精神狀態

#金瓜石 220公斤 #金磚 「身價飆漲 #7億 」 錢錢味超濃！民眾搶摸

地方熱門新聞

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

南科奇美醫院興建工程動土雲嘉南最大醫療體系進駐南科園區

台東某幼兒園疑似虐童　縣府：絕不姑息

2025桃園彩芋季329登場　新建觀景平台等設施

鹿草美食文化　體驗慢遊氛圍與農業發展

警方台3線313.5K處增設測速趕　防制交通事故

警消協尋失蹤女　最後定位嘉義竹崎觀音瀑布

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

南投衛生局邀請諮商心理師和療癒犬開課協助藥癮者

嘉榮院院區黃花風鈴木綻放　帶來療癒能量

吳鳳科大校慶無人機燈光秀　展現辦學特色

桃園加強土壤及地下水污染業者　自主管理

「當下．朱振南書藝展」　機場之歌原作首展　

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

更多熱門

相關新聞

超準日本心理測驗你想去哪裡散步

超準日本心理測驗你想去哪裡散步

春天來了，氣溫回暖，萬物甦醒，草木換上新裝，總覺得屬於自己的幸福也即將降臨，你認為人生中最幸福的瞬間是什麼時候？是錄取理想大學的那天，還是成功拿下夢寐以求的工作，想知道你的幸福何時來，日本知名占卜網站「占TV」推出超準心理測驗，透過直覺選擇，「你想去哪裡散步」預測幸福轉捩點在哪！

Jo Malone月亮禮盒只送不賣

Jo Malone月亮禮盒只送不賣

春雷響起！驚蟄後「運勢爆棚」TOP3生肖

春雷響起！驚蟄後「運勢爆棚」TOP3生肖

3月脫單有望！桃花狂開TOP3星座

3月脫單有望！桃花狂開TOP3星座

水道博物館228連假來客爆滿飆破萬人

水道博物館228連假來客爆滿飆破萬人

關鍵字：

花海自然療癒嘉義榮院春天醫療照護

讀者迴響

熱門新聞

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

焚化爐技工月薪4萬開賓擁賓士　藏900萬現金

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

金秀賢公司「本想給慰問金」！

陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

台中虐死命案驚悚酷刑！拿打火機燒他肛門

「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉　北市法務局發消費警訊

即／花蓮車站前意外！計程車暴衝「5人受傷」送醫

Andy退租10年套房「翻出家寧1物」　網鼻酸刷一排加油

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面