3月脫單有望！「桃花狂開、幸福加倍」TOP3星座

記者黃稜涵／綜合報導

春天暖風輕輕拂過，三月的愛情運勢正在全面引爆，《科技紫微網》整理出三月「桃花狂開、幸福加倍」TOP3星座，無論單身還是有伴侶，都將沉浸在浪漫的熱潮中，快來看看自己這個月有沒有機會脫單！

▲單身很久想談戀愛嗎？快看看自己有沒有上榜！（示意圖／CFP）



TOP3：天蠍座

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本月天蠍座的愛情運勢漸入佳境，特別是下半月，甜蜜感將大幅提升。單身的天蠍，月初桃花運稍顯平淡，與其勉強推進，不如專注於自我成長，學習新技能、提升專業能力，當你變得更有魅力時，下半月異性緣也將隨之提升，你的從容與優雅，將吸引到真正懂得欣賞你的人。至於有伴的天蠍，這個月是感情穩定升溫的絕佳時機，彼此的理解與包容更深，一點小驚喜或貼心舉動，將讓感情更加甜蜜。

TOP2：獅子座

獅子座的三月愛情運勢強勁，甜蜜指數直線飆升！單身的獅子，本月戀愛機會滿滿，無論是朋友圈還是朋友介紹，都可能成為你的浪漫起點。特別是下半月，與性格溫柔或帶有文藝氣息的人，擦出火花的機率極高，多參與社交活動，大方展現你的自信與魅力，桃花將旺到讓人羨慕！有伴的獅子，本月感情穩定且充滿幸福感，特別適合討論婚嫁事宜。如果有見家長的計劃，只要拿出你的最佳狀態，肯定能順利過關，收穫滿滿好評！

TOP1：巨蟹座

巨蟹座勇奪本月愛情運勢冠軍，甜蜜程度無可挑剔！單身的巨蟹，本月魅力四射，舉手投足間都散發著吸引力，讓不少人對你心生好感。特別是中旬前後，將有異性主動示好或送上小驚喜，這是脫單的最佳時機！不過，記得保持開放心態，過於挑剔或猶豫不決，可能會錯過良緣。有伴的巨蟹，三月的感情運勢如春風拂面，幸福感倍增，一頓燭光晚餐、一份貼心小禮物，都能讓彼此更深刻地感受到愛意，親密度大幅提升，浪漫指數爆表！