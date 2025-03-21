陸國足又輸了！　足球女神無奈：願用一年單身換一顆進球

▲大陸女足國家隊前門將趙麗娜。（圖／翻攝趙麗娜微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸男足國家隊昨（20）日晚間在2026年美加墨世界盃亞洲區預選賽18強賽中，以0：1的比分敗給沙烏地阿拉伯，在積分榜上與巴林和印尼同為6分，因淨勝球劣勢排名墊底。大陸女足前守門員，有漂亮寶貝、足球女神之稱的趙麗娜在觀賽直播時，看到比分膠著，無奈脫口說出，「願用一年單身換一顆國足進球。」失望之情溢於言表。

這場比賽攸關大陸男足能否在小組中排名提升，然而，在比賽中卻遭到連番打擊，先是後衛蔣光太受傷，隨後，前鋒林良銘被紅牌罰下，直至第50分鐘，沙烏地阿拉伯球員多薩里破門，比分鎖定在1比0直至終場。

現年34歲的趙麗娜在退役後，經常以球評或來賓的身份參與足球比賽直播，這場比賽也不例外。只見趙麗娜在比賽進行時，數次隨著場上攻守變化神情激動，興奮、無奈、惋惜的情緒不斷變換，當她在發現大陸國足失去一個進球的極佳機會時，脫口而出，「願用一年單身換一顆國足進球。」也引起另外兩名主持人議論。

公開資訊顯示，趙麗娜身高188公分，曾是大陸女足國家隊的第一守門員，在2023年4月宣布退役，結束18年球員生涯。由於趙麗娜不僅擁有一雙健美的大長腿，還有著亮麗出眾的外型和身材，在球員時期便擁有許多粉絲，退役後，她也轉型短影音創作和社會公益事業，幫助更多的女孩投入足球。