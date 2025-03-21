郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命

▲AQUAMAX攜手美彤生醫打造「蘭花植萃外泌體系列」，並進駐台北101快閃櫃，愛美女性可把握機會前往體驗。（圖／業者提供，下同）



消費中心／綜合報導

追求醫美高效保養的人注意，美容話題新星「外泌體」保養又有重磅新訊！美彤生醫旗下品牌「AQUAMAX奧科美氏」為創新研發專業級保養品，堅持以科學為本打造出專業、安全的國際級科學美容！以獨家綠色純化技術打造高效Exorigin™專利植萃外泌體保養「蘭花植萃外泌體系列」，並宣布代言人為超凍齡的「純愛教主」郭靜。已於3/12起進駐台北101快閃櫃，為期2個月，必須手刀衝一波，親身體驗媲美醫美級的「肌泌」保養成效。

精準保養當紅趨勢：外泌體修護奇蹟

現代人因工作繁忙且對凍齡外表高度重視，格外追求高效有感的保養方式。有統計指出，91%的女性認同醫美級保養已成日常，甚至定期進行醫美療程以維持外表完美狀態。然而，不論是否喜愛醫美，市面上越來越多保養品都在著眼於醫美級「精準保養」成效。

過去傳統保養受限於分子大小，難以深入肌底發揮效果，而AQUAMAX「蘭花植萃外泌體系列」則突破此限制，獨家運用99.9%高純度專利植萃外泌體，精準傳遞活性成分，幫助肌膚自我修復與抗老效果，能在短短24小時內達到淡化紋路、緊緻保濕的效果。

▲AQUAMAX系列選用的泌蘭外泌體成分不分日夜皆可使用，主打精華液並按照不同需求分為3款。

AQUAMAX系列選用的蘭花外泌體成分不分日夜皆可使用，產品線涵蓋防曬、化妝水、精華液到修復霜、眼唇霜給予愛美女性全方位呵護。其中，主力大推的「精華液」更依照不同的保養需求分為3款，包含：「修護小蘭瓶(紅)」好吸收，強調保濕修護，能給予肌膚水感滋潤；「緊緻小蘭瓶(棕)」滋潤度高，主打緊緻撫紋、逆齡有感；「透亮小蘭瓶(黑)」透亮彈潤表現出色，提升肌膚明亮光采。

生醫權威嚴選「蘭花」植萃外泌體 安全、高效、環境永續！

美彤生醫投入超過2億元建置五大實驗室，並由擁有百項專利、曾任工研院生醫所多年的潘一紅博士領軍，聯合國內外學術機構與醫學中心，打造國際級科學美容保養品，在植萃外泌體方面，已取得11項INCI，其中含5項國際認可的植萃外泌體化妝品原料，並有9件外泌體多國專利申請，並陸續獲認，更榮獲2024年日本東京創新天才國際發明金獎，穩坐業界植萃外泌體專家地位。

▲擁百項專利、曾任工研院生醫所多年的潘一紅博士領軍，美彤生醫穩坐外泌體專家寶座。

潘一紅博士說明：「外泌體就像細胞之間的「快遞員」幫助傳遞養分與修復訊號，因此能抗氧化、減少發炎並促進膠原蛋白增生，由於外泌體更能深入肌膚修復，因此在高端護膚品中非常受歡迎！」然而，坊間許多宣稱含外泌體的保養品並未真正投入研發，僅以行銷手段選用Extract（萃取物）充當原料，與高度濃縮化的Vesicles（外泌體）活性完全無法相比，因此潘一紅強調：「一定要認明成分標示為Vesicles的保養品，因為這就像是100%純果汁與5%果汁飲料的差異，其成效絕對天差地遠」。

此外，外泌體在醫學美容領域還有很多應用潛力，其來源的安全性也相當重要。潘一紅表示，AQUAMAX蘭花外泌體運用獨家綠色純化技術，突破傳統保養瓶頸，讓護膚更有效、更安全，並堅持ESG環境永續，在萃取過程中不使用對環境有害的化學溶劑，並符合GMP品質管控，確保產出的外泌體原料純度高、穩定性佳，尤其歐盟法規已禁用人類或動物來源的外泌體，因此美彤生醫則選擇安全性最高、法規核准的植物來源，為消費者提供安心可靠的保養選擇。

純愛教主郭靜將現身101快閃櫃 見證蘭花凍齡「肌泌」

AQUAMAX於3/17起進駐台北101快閃櫃，為期2個月的展期，讓更多消費者有機會親身體驗「蘭花植萃外泌體系列」的護膚實力。被譽為「純愛教主」的品牌代言人郭靜也將親臨現場，分享她的凍齡保養秘訣。

▲純愛教主郭靜分享個人肌泌保養體驗。

肌膚容易敏感的郭靜表示：「平時挑選保養品會避開香精、酒精、化學成分，以歐美日韓當紅外泌體成分打造的AQUAMAX植粹外泌體系列令我相當驚豔，不只不會造成過敏，質地輕盈水感、滲透力驚人，塗抹在臉上很快就吸收了，而且立刻有感！肌膚摸起來光滑細緻，明亮又有彈性，連化妝師都發現我的膚況變好，更容易上妝了」。

除了101快閃櫃的實體活動，品牌亦針對大台北以外的消費者，同步推出試用組申請活動，讓更多消費者搶先體驗高效抗老護膚品。此外，產品亦可透過官網與momo購物網購買，讓愛美女性都能一同體驗這場外泌體高效保養革命！

手刀前往101快閃店親自體驗AQUAMAX完整系列，或上官網索取試用包、了解更多：

官網 https://lihi.cc/K84ki

MOMO https://pse.is/79f7vb