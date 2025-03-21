　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命

▲▼郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命。（圖／業者提供）

▲AQUAMAX攜手美彤生醫打造「蘭花植萃外泌體系列」，並進駐台北101快閃櫃，愛美女性可把握機會前往體驗。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

追求醫美高效保養的人注意，美容話題新星「外泌體」保養又有重磅新訊！美彤生醫旗下品牌「AQUAMAX奧科美氏」為創新研發專業級保養品，堅持以科學為本打造出專業、安全的國際級科學美容！以獨家綠色純化技術打造高效Exorigin™專利植萃外泌體保養「蘭花植萃外泌體系列」，並宣布代言人為超凍齡的「純愛教主」郭靜。已於3/12起進駐台北101快閃櫃，為期2個月，必須手刀衝一波，親身體驗媲美醫美級的「肌泌」保養成效。

精準保養當紅趨勢：外泌體修護奇蹟

現代人因工作繁忙且對凍齡外表高度重視，格外追求高效有感的保養方式。有統計指出，91%的女性認同醫美級保養已成日常，甚至定期進行醫美療程以維持外表完美狀態。然而，不論是否喜愛醫美，市面上越來越多保養品都在著眼於醫美級「精準保養」成效。

過去傳統保養受限於分子大小，難以深入肌底發揮效果，而AQUAMAX「蘭花植萃外泌體系列」則突破此限制，獨家運用99.9%高純度專利植萃外泌體，精準傳遞活性成分，幫助肌膚自我修復與抗老效果，能在短短24小時內達到淡化紋路、緊緻保濕的效果。

▲▼郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命。（圖／業者提供）

▲AQUAMAX系列選用的泌蘭外泌體成分不分日夜皆可使用，主打精華液並按照不同需求分為3款。

AQUAMAX系列選用的蘭花外泌體成分不分日夜皆可使用，產品線涵蓋防曬、化妝水、精華液到修復霜、眼唇霜給予愛美女性全方位呵護。其中，主力大推的「精華液」更依照不同的保養需求分為3款，包含：「修護小蘭瓶(紅)」好吸收，強調保濕修護，能給予肌膚水感滋潤；「緊緻小蘭瓶(棕)」滋潤度高，主打緊緻撫紋、逆齡有感；「透亮小蘭瓶(黑)」透亮彈潤表現出色，提升肌膚明亮光采。

生醫權威嚴選「蘭花」植萃外泌體　安全、高效、環境永續！

美彤生醫投入超過2億元建置五大實驗室，並由擁有百項專利、曾任工研院生醫所多年的潘一紅博士領軍，聯合國內外學術機構與醫學中心，打造國際級科學美容保養品，在植萃外泌體方面，已取得11項INCI，其中含5項國際認可的植萃外泌體化妝品原料，並有9件外泌體多國專利申請，並陸續獲認，更榮獲2024年日本東京創新天才國際發明金獎，穩坐業界植萃外泌體專家地位。

▲▼郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命。（圖／業者提供）

▲擁百項專利、曾任工研院生醫所多年的潘一紅博士領軍，美彤生醫穩坐外泌體專家寶座。

潘一紅博士說明：「外泌體就像細胞之間的「快遞員」幫助傳遞養分與修復訊號，因此能抗氧化、減少發炎並促進膠原蛋白增生，由於外泌體更能深入肌膚修復，因此在高端護膚品中非常受歡迎！」然而，坊間許多宣稱含外泌體的保養品並未真正投入研發，僅以行銷手段選用Extract（萃取物）充當原料，與高度濃縮化的Vesicles（外泌體）活性完全無法相比，因此潘一紅強調：「一定要認明成分標示為Vesicles的保養品，因為這就像是100%純果汁與5%果汁飲料的差異，其成效絕對天差地遠」。

此外，外泌體在醫學美容領域還有很多應用潛力，其來源的安全性也相當重要。潘一紅表示，AQUAMAX蘭花外泌體運用獨家綠色純化技術，突破傳統保養瓶頸，讓護膚更有效、更安全，並堅持ESG環境永續，在萃取過程中不使用對環境有害的化學溶劑，並符合GMP品質管控，確保產出的外泌體原料純度高、穩定性佳，尤其歐盟法規已禁用人類或動物來源的外泌體，因此美彤生醫則選擇安全性最高、法規核准的植物來源，為消費者提供安心可靠的保養選擇。

純愛教主郭靜將現身101快閃櫃　見證蘭花凍齡「肌泌」

AQUAMAX於3/17起進駐台北101快閃櫃，為期2個月的展期，讓更多消費者有機會親身體驗「蘭花植萃外泌體系列」的護膚實力。被譽為「純愛教主」的品牌代言人郭靜也將親臨現場，分享她的凍齡保養秘訣。

▲▼郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命。（圖／業者提供）

▲純愛教主郭靜分享個人肌泌保養體驗。

肌膚容易敏感的郭靜表示：「平時挑選保養品會避開香精、酒精、化學成分，以歐美日韓當紅外泌體成分打造的AQUAMAX植粹外泌體系列令我相當驚豔，不只不會造成過敏，質地輕盈水感、滲透力驚人，塗抹在臉上很快就吸收了，而且立刻有感！肌膚摸起來光滑細緻，明亮又有彈性，連化妝師都發現我的膚況變好，更容易上妝了」。

除了101快閃櫃的實體活動，品牌亦針對大台北以外的消費者，同步推出試用組申請活動，讓更多消費者搶先體驗高效抗老護膚品。此外，產品亦可透過官網與momo購物網購買，讓愛美女性都能一同體驗這場外泌體高效保養革命！

手刀前往101快閃店親自體驗AQUAMAX完整系列，或上官網索取試用包、了解更多：
官網 https://lihi.cc/K84ki
MOMO https://pse.is/79f7vb

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一句話引發「量子計算股票大跌」　黃仁勳認錯了
印尼發布最高警戒！　火山大規模噴發
家寧4分鐘聲明「竟有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音
柯文哲怒吼檢察官不要臉　律師曝「恐再多一罪」：自知無力改變
快訊／國軍加薪方案出爐！　最高加1萬2
又有5人雪攀出事了！　申請直升機救援
「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命

東森購物攜手三大超商推綠色回收　4月上線啟用「循環箱」

大杯咖啡買2送1！超商優惠一次看　零食加10元多一件

遠百美麗購物節　搏人氣拚買氣

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

【早餐店驚現獅子！】認真一看發現是狗XD

狗學生見校車來狂搖尾巴　主動上車到專屬座位坐好超級萌XD

毒販拒檢駕車衝撞！員警連開7槍制伏 #金門

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

郭靜凍齡「肌泌」全靠蘭花？AQUAMAX進駐101狂掀外泌體保養革命

東森購物攜手三大超商推綠色回收　4月上線啟用「循環箱」

大杯咖啡買2送1！超商優惠一次看　零食加10元多一件

遠百美麗購物節　搏人氣拚買氣

國軍加薪最高1.2萬！　徐巧芯嗆「太少了吧」：堅持國民黨版本　

17歲男「無照雙載」遭左轉車撞飛　車殼零件散落！驚悚畫面曝

估2027前管制不鬆綁　帥過頭：楊金龍希望房價跌2成↑

黃仁勳造訪鴻海展位　輝達GTC響起「Team Taiwan」歡呼

黃仁勳認錯　修正對量子電腦的悲觀預測

藍推反廢死、反戒嚴公投　李進勇指邏輯矛盾：就算通過也沒效力

日本最美「常陸海濱公園粉蝶花」4月中滿開　夢幻藍色花毯別錯過

家寧4分鐘聲明「有25處口誤」　一票崩潰：完美迴避正確讀音

提升台東關山環境　陳瑩協助爭取核定「2.6億畜牧糞尿處理計畫」

福斯「大改款Tiguan休旅北美開賣」台灣今年見！折合新台幣97萬起

「金髮Yuki」CPR遭質疑！　救護人員親示範一次看

消費熱門新聞

好市多將執行「入口電子掃卡」

大杯咖啡買2送1！超商優惠一次看　零食加10元多一件

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」杯麵

咖啡買10送10、霜淇淋買1送1　超商周末優惠

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

NB X大谷全新聯名款限量開賣

10元喝抹茶拿鐵！超商周末優惠懶人包

超市「和牛便當」優惠！青森食材、晴天霹靂米入菜

金秀賢高雄見面會200人中獎名單公布

7-11、全家周六「全台關燈1小時」

東森購物攜手三大超商　4月上線啟用「循環箱」

全家minimore歡慶3週年「7款療癒甜點」寵粉上市

Coupang酷澎推火箭速配「WOW會員」無條件免運

直擊／7-11未上架「金秀賢聯名商品」

更多熱門

相關新聞

「凍齡教主」郭靜不甩容貌焦慮

「凍齡教主」郭靜不甩容貌焦慮

近來吹起一股「外泌體保養」風潮，許久未露面的郭靜以一身純白造型代言科技護膚品牌，外表凍齡的她坦言，隨著年齡的變化，挑選保養品也會開始重視不同細節，美麗其實沒有標準答案，最重要的是找到舒服的節奏保養，陪伴自己每一個階段的變化。

郭靜追劇《淚之女王》「沒愛上金秀賢」　羞認：我的男神另有其人

郭靜追劇《淚之女王》「沒愛上金秀賢」　羞認：我的男神另有其人

凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」

凍齡！辣媽同框高中女兒「宛如姊妹」

狗狗關節炎癱坐　再生醫療幫牠趴趴走

狗狗關節炎癱坐　再生醫療幫牠趴趴走

營養師曝港台男神不老祕訣

營養師曝港台男神不老祕訣

關鍵字：

外泌體AQUAMAX美彤生醫郭靜凍齡

讀者迴響

熱門新聞

家寧公開立場「財務尚未得到完整數據」

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

柯文哲崩潰痛哭怒吼檢察官：不要臉

家寧4分鐘聲明被罵爆　Andy委任律師發聲了

周杰倫遭好友開嗆：X的！　私訊內容流出

家寧道歉網抱怨　Joeman教1招：賺爛了

家寧爆「在家一直被控制」！

網紅律師終於等到換腎　1食物未來沒法吃

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」

滋養草莓大福發霉　業者回應了

柯文哲開庭金句！　教訓檢方「會通靈」

阿公被傳A流不肯戴口罩　他日本遊崩潰

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」閨蜜揭她遭家暴：都是那男人

罷免林俊憲名冊有「死人連署」　2人遭聲押禁見

不爽出生10多天嬰哭鬧！20歲狠父打到腦出血亡

更多

最夯影音

更多

停車突開車門！　女騎士閃不及遭撞飛10米遠

秒懂LaLaport人潮多誇張

【又見行人地獄】婦走斑馬線遭左轉車撞飛！重摔躺地沒動靜 #高雄

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面