台灣大「次世代電動車服務」首次曝光　看準ＡＩ加速智慧生活應用

記者蘇晟彥／台北報導

2025智慧城市展 18日開展，台灣大哥大以「智慧新紀元 永續綠能新未來」為主題參展，同時展示智慧交通」、「智慧居家」及「永續綠能/智慧AI應用」三大領域主題。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔、台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸在會後接受媒體聯訪時表示，AI時代的消費者應用趨勢，提升生產力及創造新的可能性，在企業端應該考量如何讓消費者快速上手並有效運用AI工具。

▼台灣大哥大近年不斷推出各種「加值服務」，在這次智慧城市展首度亮相「次世代電動車娛樂體驗」。



朱曉幸指出，AI走到現在已經兩年多，目前漸漸分成三個需求，企業AI應用可分為三個層次：自動化、成本降低和員工普及。 第一層次為將既有工作流程自動化，提升效率；第二層次鎖定成本高的環節，例如客服系統，以AI降低成本。最後第三層次則著重於讓所有員工都能使用AI工具。此外，林東閔強調， AI時代的消費者應用趨勢：提升生產力及創造新的可能性，在企業端銷售策略需考量如何讓消費者快速上手並有效運用AI工具，而他認為智慧眼鏡等新興裝置將成為重要的AI應用終端。

在這次智慧城市展中，台灣大「次世代電動車娛樂體驗」首次曝光，探索未來車聯網(Connection)服務的各種可能性，串接MyCharge服務(Charging)，打造無感充電體驗，結合KKBOX、MyVideo等高品質娛樂內容(Content)，MyVideo為台灣首家提供車用資訊娛樂系統OTT影音平台，讓用戶能在電動車中享受MyVideo AI創新應用的個人化觀影體驗，將車廂打造專屬影音包廂。

現場亦帶來MyCharge一站式電動車充電服務，並展示與馳諾瓦科技台灣獨家合作推出22kW認證AC充電樁，提供高效、安全、友善的充電環境。MyCharge團隊以用戶體驗為核心，開發手機掃碼快速啟動、優化充電步驟，24小時雲端故障監控與客服，即時監控充電站設備與營運，目前已進駐全台13間好市多以及主要都會區辦公大樓、星級飯店，全台佈建超過400座慢充樁。同時為響應台灣大「大可愛地球 地球大可愛」，即日起至4月30日止，全台MyCharge充電站，不限時不限點，充電快閃優惠每度6.9元/每分0.95元，回饋全台電動車主。



根據IDC的預測，2027年全球企業在AI支出將突破新台幣16.4兆元；同時，國際能源署(IEA)《2024世界能源展望》報告中亦預估，2035年全球電力需求將較2023年的預測值高6%，即增加2,200TWh，約相當於台灣年用電量的八倍，主因是資料中心與AI驅動。應對AI時代的來臨及用電需求攀升，台灣大哥大推出「智慧能源管理解決方案」、「永續綠能IDC雲端機房」和「智慧大樓解決方案」，以實際行動呼應全球淨零碳排趨勢，攜手策略夥伴打造智慧能源生態圈，協助企業實現ESG目標，並以台灣大自研能量結合ASR語音辨識、「GenAIus」AI核心大腦及TTS語音合成技術，推出具備聽得準、能理解、很會講三大核心優勢的「AI聊天機器人」，協助企業即刻AI升級，降本增效。

最後，台灣大哥大為台灣首家支援智慧家庭國際新標準「Matter協定」的電信業者。於智慧城市展場，參觀民眾可親身體驗透過Apple及Google語音聲控，以及串聯結合台灣大OP響樂生活的影音劇院與智慧家庭套組，輕鬆聲控切換智慧情境，享受全方位科技居家與娛樂體驗。此外，台灣大更提供「智慧宅」專業顧問諮詢、場勘服務，為用戶量身打造專屬的智慧家庭方案建議，並提供安裝、教學及售後服務，確保用戶享有便捷且舒適的智慧生活。

現場也以智慧家庭為出發，展示家用儲能服務情境，結合電信科技服務、儲能設備與MyCharge電動車充電服務，讓住家可搭配時間費率，自主調配用電時段，在離峰時段儲存電力，高峰時釋放使用，達到削峰填谷、節省電費，並有效提升家庭能源使用效率。