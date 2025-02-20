iPhone 16e三大電信資費出爐　「價格大漲」月付1399元才0元購機

記者蘇晟彥／綜合報導

果粉期待已久的iPhone SE 4正式加入16系列加入，命名為iPhone 16e，而電信三雄（中華電信、台灣大哥大、遠傳電信）也在20日推出資費方案，儘管三家電信都祭出1,399元iPhone 16e 128G 0元帶走，但對標iPhone 16的價格仍有不少漲幅，成為近年來最沒空間的電信方案。

▼三大電信都推出iPhone 16e 方案，但相較於iPhone 16的價格，仍有不少漲幅。



iPhone 16e上市後，在價格部份引起不少討論，三大電信在20日晚間緊急推出電信方案，同樣最低都為綁約48個月、1,399元，可以以0元帶走iPhone 16e 128G（空機價21,900）；但對標iPhone 16電信方案，同樣內容卻可以以3,300元帶走價值29,900元空機，儼然成為近年來價格比較不漂亮的優惠方案

中華電信今（20）日宣布iPhone 16e購機優惠資費，申辦精采5G月繳1,399元（30個月租期），iPhone 16e 128GB專案價6,300元。另搭配舊機換新機加碼再折2,500元、VIP最高折5,000元等優惠，即能以0元將iPhone 16e 128GB帶回家(30個月租期)。iPhone 16系列的新成員iPhone 16e 於2月28日上午8點起，在中華電信網路門市及全台近500間指定服務據點正式開賣。

申辦精采5G月繳999元以上資費，加贈舊機換新機優惠折2,500元、HiNet寬頻客戶購機再折千元及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率；此外，申辦月繳1,799元以上，並同享Netflix高級版服務6個月，7~12個月優惠價每月359元，輕鬆享受影視娛樂饗宴。



中華電信今下午3點開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿！統計果粉於中華電信網路門市預約狀況，容量以128GB銷售佔6成最為搶手、顏色則以黑色最受果粉愛戴，佔比達5成5。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」。



台灣大哥大今（20）日公布iPhone 16e全系列資費，2月28日正式開賣。用戶申辦1,399元專案、綁約48個月，最低0元帶走iPhone 16e (128GB)，VIP用戶續約最高再折5,000元。Open Possible聯名卡友申辦iPhone 16e新機及購買配件最高享2%現金回饋，電信費最高享3.5%現金回饋。

台灣大同時提供早鳥預購優惠，2月21日(五)晚上9點起全通路開放iPhone 16e預購，搭配指定5G專案，最高贈2,000元mo幣；若於myfone網路門市申辦，加碼送再贈1,000元mo幣，合計最高可獲得3,000元mo幣，並有機會抽1,000元myfone online電子禮券及iPad mini。續約升級資費之用戶，登記最高再送1,500元myfone online電子禮券。





遠傳電信20日同樣公布資費方案，只要月付1,399元，iPhone 16e 128GB就能0元起帶回家，而高容量的iPhone 16e 512GB，搭配指定資費，也只要5,800元，不到萬元立即入手享受旗艦級AI手機體驗！全新iPhone 16e搭配平均用戶頻寬最大與首創AI防詐系統，最安全的遠傳網路，以及遠傳全方位數位服務，最方便安全的絕佳使用體驗，絕對是果粉的第一選擇！

超值iPhone 16e 高性價比深受消費者青睞

根據遠傳統計，截至今天下午4時為止，最心動iPhone機款選擇，以iPhone 16 Pro、Pro Max最多，其次則是超值的iPhone 16e名列第三，顯示Apple家族最新成員來勢洶洶備受肯定；其中目前使iPhone SE系列用戶選擇iPhone 16e的佔比最高！顏色方面，iPhone 16e 256G「白」配色，最受青睞，獲得超過半數消費者指名。

遠傳「最心動iPhone機款限時調查」持續進行至2月23日 10:59為止，果粉只要完成填答，就有機會免費帶走AirPods 4，中獎名單將於2月27日公布於遠傳官網。



